¿Quién filtró la sentencia de Rocío Flores justo cuando está 'Supervivientes'?

"Que no se hable de la filtración en Telecinco me hace sospechar de dónde viene", dijo la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, en el programa de esRadio. Se refería a la publicación por entregas en el portal Vanitatis de la sentencia condenatoria a Rocío Flores, ahora en Supervivientes y ajena a todo, por su gran pelea en el año 2012 en la que se rompió definitivamente la relación con su madre, Rocío Carrasco.

Ahora, la periodista Paloma Barrientos contó en esRadio la razón de publicar esa sentencia de 2013. La razón fundamental, que "hay una apelación en el Supremo en la que se liberan todos los testimonios que conducen a esa apelación", explicó Federico Jiménez Losantos. Lo que automáticamente convierte en pública esa sentencia.

No obstante, que se pudiese publicar no significó que se hiciera, al menos hasta ahora. ¿Quién lo filtró y por qué, a quién beneficia: al programa Supervivientes, a la madre o a la hija? "Te resumo: visto desde fuera parece que es la madre porque es a quien beneficia, pero sin hablar de cuestiones internas, hay ahí un trabajo periodístico que guste o no guste existe". Lo que parece "exculpar" completamente a la hija de Rocío Jurado de este fenómen.

Y es que ahora parece que esa sentencia era voz populi, aunque nunca se había desvelado… quizá por el factor de que por alquel entonces, en 2013, Rocío Flores era menor: "Parece que tenía noticia de ello mucha gente, pero esto llega por determinados cauces de investigación. El material está en el Supremo y es público. Hay periodistas que dicen que lo tenían pero no lo publicaron". Esto, en todo caso y en parte, explicaría en parte el por qué ha salido ahora y no antes.

No obstante, existe por tanto una fórmula legal para publicar esas conclusiones, un momento adecuado. Lo que hasta cierto punto despeja la incógnita de que haya sido Rocío conflicto que les favorece, quienes hayan divulgado el texto. Rocío Flores, que de momento Carrasco y su entorno, que hasta ahora han guardado silencio en una sentencia y un nada sabe al estar aislada en Honduras por su intervención en Supervivientes, tampoco.

No obstante, todavía existen misterios sin resolver en este caso que todavía amenaza con colear, ya que solo han salido tres entregas de siete en este drama del pasado de Rocío Flores y Rocío Carrasco.