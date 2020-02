El nuevo plan de Rocío Carrasco para plantar cara a su hija Rocío Flores y su exmarido Antonio David Flores

¿Por qué has tardado tanto en salir de la madriguera? ¿Se te han quedado cosas en el tintero o te has despachado a gusto? Estas son algunas de las preguntas que Rocío Carrasco contestó en su última entrevista en Canal Sur. En la misma, explicó que está saliendo "poco a poco al mundo exterior" y que "todavía no se ha despachado a gusto".

Estas declaraciones, sumadas a las que realizó durante la presentación del nuevo musical de Rocío Jurado que ella produce y su marido Fidel Albiac dirige, no han gustado nada a su exmarido Antonio David Flores: "Que hable ahora no debe ser muy casual. Tiene necesidad de publicidad", aseguró en Sálvame este lunes. Además, cree que por sus palabras se intuye que hablará "progresivamente": "Los que conocemos cómo funciona este medio sabemos que va cebando información hasta que llegue la oportunidad de poder conseguir una entrevista en una revista".

"Dependiendo un poco de la situación económica que tenga en su familia, por ahí van a ir los tiros. Sabemos que económicamente no están muy bien, la obra de teatro tiene que ir facturando (…) Probablemente, puede ser que termine hablando de mi hija", continuó el colaborador. Cree que van a aprovechar la entrada de Rocío Flores en Supervivientes para "hacerle daño y así perjudicar su concurso". "De repente se está moviendo mucha información y que su madre se esté prestando a hablar con los medios es llamativo. Antes no lo hubiera hecho. Utilizan a los medios como una herramienta para dañarla".

Kiko Matamoros aportó más información al respecto y afirmó que la relación de Rocío y los medios de comunicación "podría dar un giro radical". Al parecer, la hija de Rocío Jurado habría tenido un acercamiento con gente de Telecinco: "Quiere volver a dar su versión y, además, con actitudes parecidas a las que tuvo en su momento, aportando pruebas". Su objetivo sería el de obtener "una defensa pública o apoyo público". "Para que se siente en los platós o que desde algún despacho se condicione de alguna manera cosas como las que están sucediendo, hay discursos que no le interesan", explicó. "Con la entrada de Antonio David en Gran Hermano, ella perdió el apoyo público y el apoyo mediático y quiere recuperarlo".