Parece que las cosas no van a terminar pronto entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes. Mientras el presentador defiende públicamente que Alejandro no es su hijo, un juez ha vuelto a desestimar la demanda que Ivonne interpuso contra Pepe y su hija Andrea ante la Fiscalía del Menor por considerar que los derechos de su hijo había sido vulnerados. Pero, mientras que algunos pensaban que el problema iba a terminar aquí, la entrada de Alejandro Reyes en Supervivientes no ha hecho más que avivar el fuego.

Pepe Navarro entró en directo vía llamada telefónica en El programa de Ana Rosa para sacar su verdad a la luz y zanjar el tema: "No tiene sentido seguir de esta manera mintiendo. Lo cierto es que se acabaría su negocio, ese es el problema. La única verdad es que el hijo de Ivonne Reyes no es el hijo de Pepe Navarro", ha asegurado el presentador.

"Supongo que le debieron informar (a Alejandro) de la prueba que su madre me hizo, en la que contrató a un detective y entregaron a principios del mes de enero del 2018 los resultados, en los que decía que yo no soy el padre del hijo de Ivonne Reyes", continúa diciendo, explicando cómo Alejandro está al tanto de todo. "Le debieron de pedir con el bastoncillo su saliva y él debió preguntar para qué es esto. Y alguien le debió decir que era para hacer una prueba para ver si Pepe Navarro era su padre", añade.

Además, Navarro tiene la teoría de que alguien ya adelantó a Ivonne que las pruebas de paternidad iban a dar negativo, lo que propició el aluvión de mentiras y ataques hacia el presentador como forma de huir de la realidad: "Lo que hace es huir y lo demás ya lo conocéis, son ataques continuamente, seguir con su negocio. Naturalmente, yo sigo adelante y es cuando ponemos el recurso al Supremo con respeto hacia todas las partes y en ningún momento la prueba que se hizo al niño le afectó a él ni se reveló nada", añadió, finalizando su participación en el programa con un mensaje directo a Ivonne: "Le sugiero que tenga cuidado".

Tras estas duras palabras, Europa Press se reunió con el presentador, quien además de mostrarse cansado con la interminable batalla admitió que seguirán la lucha ante los jueces: "Esto no hay que alimentarlo, esto tendría que acabarse aquí. Se van a hacer cosas pero en los juzgados", unas escuetas declaraciones que, pese a que no nos desvela cuál será el siguiente movimiento de Navarro, dejan claro que todavía tendremos polémica para rato. Eso sí, una vez más, el presentador ha manifestado sobre Alejandro: "Yo con el pobre niño no me quiero meter, no quiero decir nada de él. Que tenga suerte". Veremos cómo evoluciona la cosa con Alejandro dentro de Supervivientes. Estamos seguros de que no va a ser ni la primera ni la última vez que mencione a su supuesto padre.