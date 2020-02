Beatriz Rico celebra su 50 cumpleaños con un desnudo rodeado de polémica

Will Smith celebró su 50 cumpleaños saltando desde un helicóptero en El Gran Cañón del Colorado. . . Bien, yo voy a hacer algo más difícil a los 50: enseñar el culo. . . Si pensáis que por cumplir 50 años voy a hundirme, deprimirme y retozar en un pozo de conmiseración, habéis acertado. . . Hala, ya me habéis fastidiado el cumple, estaréis contentos, no? La factura de mi psicoanalista corre por vuestra cuenta. . . #happybirthday #happybirthdaytome

