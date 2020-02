Brutal enfrentamiento de Mila Ximénez e Ylenia Padilla: "Será gilipollas"

Lydia Lozano criticó el tono y la actitud con el que en algunas ocasiones los colaboradores de Viva la vida han hablado sobre José Antonio Avilés, tertuliano del espacio de Telecinco y actual concursante de Supervivientes. Según la periodista, sus compañeros han menospreciado sus informaciones y se han reído durante sus intervenciones. Ylenia Padilla, una de las colaboradoras del programa presentado por Emma García, defendió a su compañero y negó que hayan existido esos desprecios.

Durante el rifirrafe, Mila Ximénez aseguró que estaba mintiendo y le acusó de haber criticado al superviviente: "Tú en la reunión has puesto a parir a José Antonio Avilés". Muy enfadada, la aludida comenzó a increpar a su compañera: "¡Qué falsa eres tía! Yo digo lo que pienso". "Tómate una tilita. Que se desahogue y diga lo que le dé la gana, yo tengo el culo pelao", contestó Mila. "Estás un poquito nerviosi", dijo irónica Ylenia. "¡Que te relajis! No me busques….", continuó la ex de Manolo Santana.

Finalmente, para evitar que la discusión fuese a mayores, Mila abandonó el plató mientras seguía intercambiando improperios con su compañera. Cuando ya había desaparecido de las cámaras y pensando que su micro estaba cerrado, Mila exclamó: "¡Gilipollas!". Un insulto que pudo escucharse tanto en el plató como los espectadores desde casa: "¡La educación por favor! Mila, Mila, el horario...", exclamó con sorna Ylenia mientras Belén Esteban, sentada a su lado, trataba de tranquilizarla para que concluyese la monumental bronca. Tal fue el encontronazo entre ambas tertulianas que las redes convirtieron el momento en trending tópic.