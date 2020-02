Fonsi Nieto y su mujer Marta Castro disfrutaron el pasado fin de semana en las pistas de Andorra del Range Rover Sport SVR y del Jaguar I-Pace. El que fuera piloto de motos tiene una gran vinculación con la marca, y de hecho es embajador de la misma. "Lo he disfrutado muchísimo, y antes de competir con motos competí esquiando".

Fonsi y Marta se casaron hace 3 años, y según comentaron les gustaría aumentar la familia. "No estoy embarazada, la verdad es que me gustaría mucho y esperemos que sea pronto, como ya nos lo hemos planteado en cualquier momento vendrá. Nos da igual el sexo, ya se que es lo típico, pero lo importante es que venga bien. Yo casi prefiero niño para hacer el bruto, pero la verdad es que me da igual. Sí me gustaría que se llamase Ángel", comentó Fonsi. Y si fuera niña" Me gustaría Covadonga porque mi madre es de allí", puntualizó Marta.

Al preguntarle como está en la actualidad su relación con Alba Carrillo, la madre de su hijo, dijo que era buena. "Hemos pasado por un momento complicado, pero ya está arreglado. La situación es bastante buena, a Alba la veo tranquila, y al final cuando uno está enamorado se siente mejor. Este nuevo chico, aunque no le conozco personalmente, me gusta mucho. Es bastante deportista, tranquilo, y sI ella está feliz, yo también por ella".

En el transcurso de la conversación, como era de esperar, salió el recuerdo de su tío Ángel Nieto, al que Fonsi le quería de una manera especial. "Los dos momentos más difíciles de mi vida, han sido, el primero, cuando me tuve que retirar por el accidente en Estados Unidos, que casi me cuesta la vida, y el otro la pérdida de mi tío, que ha sido un palo durísimo. De hecho, yo ahora estoy regresando de nuevo a las motos, casi al 99%, por su culpa. Yo cuando tuve el accidente decidí retirarme del mundo del motociclismo y no lo veía ni en la televisión. Y él me apoyó en todo, y al irse, me vinieron otra vez las ganas de estar en ese mundo. Siempre le tengo presente, era como mi segundo padre".

Fonsi, Marta y el periodista Carlos P. Gimeno | Archivo

Por su parte, Marta comentó que, al principio de salir con Fonsi le costó acostumbrarse a todo el tema mediático. "Soy una persona muy tímida, yo nunca he sido noticia como tal, y siempre me he mantenido en un segundo plano. No me da celos el mundo de la noche. y estoy con la mejor persona que he tenido en mi vida. Respecto a Alba, lo único puedo que puedo decir es que hemos coincidido poco, y siempre he estado a favor de tener una buena relación con ella".

Fonsi también comentó lo duro que fue el tener que retirarse de la competición, y cómo la música fue su gran terapia. "Volví a tener ganas de hacer cosas con ilusión, de trabajar de aprender, y como he dicho después del accidente de mi tío, me volvieron las ganas de hacer cosas con motos, pero sigo vinculado a la música, me gusta mucho ser Dj. En este momento estoy de coach, con dos pilotos en la categoría GP, así llevo 3 años. Tengo que decir que no tengo carnet de motos, yo solo puedo competir porque no se necesita carnet, lo que no puedo es conducir fuera de los circuitos". Así de sorprendente fue su explicación.

Fonsi Nieto y Marta son una pareja feliz. "Llevamos 7 años juntos, y es mi segundo matrimonio. Ya tengo 41 años y Marta 36, y por mi vida han pasado mujeres importantes, Elsa Pataky, fue mi primer amor, tenia 19 años, Ariadne Artiles, el amor más serio, y mi primer matrimonio, fue todo muy rápido, nos llevamos muy bien. Alba Carrillo me ha dado lo mejor de mi vida, nuestro hijo, y Marta, lo mejor que he tenido en mi vida." Así lo definió.

Tuvo, por último, unas palabras muy cariñosas para Don Juan Carlos de Borbón. "Era muy amigo de mi tío, eso es público, y la relación que yo he tenido con su Majestad, siempre ha sido buenísimo. Ha estado muy pendiente de mi recuperación y es de agradecer, por el contrario, al Rey no le conozco".