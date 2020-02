La biografía no autorizada 'Letizia, la reina impaciente' y lo que dice del exmarido de la Reina

Letizia. La Reina impaciente. Un libro que aspira a ser una bomba periodística, aunque tal vez a estas alturas no llegue a escandalizar tanto como se prevé. No resulta aventurado predecir, eso sí, que será un "best-seller". Si ya en 2013 resultó sorprendente cuanto el primo hermano de la Soberana Letizia Ortiz, David Rocasolano, revelaba en Adiós, princesa, esta vez el original de Letizia. La Reina impaciente no creemos deje indiferente a nadie que lo lea. Ya el capítulo que en su momento avanzó Vanity Fair contenía datos, frases y confidencias verdaderamente desconocidas a día de hoy.

El autor del libro es un periodista argentino llamado Leonardo Faccio, nacido en 1971, que en Barcelona ha sido profesor de un máster en la Universidad. Tuvo un éxito espectacular de ventas con una interesante biografía sobre Messi, y ya es difícil contar algo nuevo sobre el as del Barça que no haya salido en la prensa deportiva. Un escritor que ha tardado cinco años en su trabajo de investigación sobre la reina Letizia, recogiendo declaraciones de algunos de sus más allegados, familia incluida y desde luego compañeros periodistas. El libro se anunció hace tres años. Pero no se publicó entonces. Se ignoran las razones. ¿Hubo presiones cerca de la editorial catalana por parte del Palacio de la Zarzuela o de alguna otra institución?

Según el autor, que logró entrevistarse con el profesor Alonso Guerrero, ex marido de la Reina, actualmente residente en Alcalá de Henares, éste le confesó que veces se ha reunido con ella a charlar, a tomar un café y que incluso estuvo cenando con doña Letizia y el Rey Felipe VI. "Yo no diría que soy un ancla, pero sí alguien sólido al que puede volver, porque yo no he cambiado", literaria, acaso también enigmática frase que Leonardo Faccio tomó según él de la propia boca del profesor extremeño. Quien por cierto iba a publicar una historia novelada sobre su vida con Letizia, tras nueve años de noviazgo y uno de casados, El amor de Penny Robinson.

Letizia. La Reina impaciente, recoge el tiempo en el que la entonces activa periodista, de becaria en ABC saltó a Guadalajara, México, donde trabajó para el suplemento Tentaciones del diario Siglo 21, donde firmaba sus artículos y reportajes con el seudónimo "Ada". ¿Acaso por ser lectora de Nabokov y de su obra Ana o el ardor?. Allí conoció a su jefe de del equipo de investigación y editor, Luis Miguel González, de quien se enamoró, aunque él estaba casado. En esa época mexicana, Letizia hizo amistad con los componentes del grupo pop Maná y aceptó posar para la portada de un disco con un retrato que le hizo un conocido artista. Nunca se desveló si había posado para él sin ropa, como aparecía en la carpeta, aunque quien la pintara aseguró que el cuerpo no correspondía a ella: sólo el rostro.

En el libro que nos ocupa Leonardo Faccio recoge declaraciones del padre de la Reina, que le contó los años de infancia, adolescencia y juventud de Letizia. Se encontró dicho autor tambien con David Tejera, cronista deportivo, el último novio de ella: "Quiero mantener a esa persona lo más lejos posible de mi vida", le declaró a Faccio. Otros compañeros que la trataron en La Nueva España de Oviedo, la agencia Efe y en CNN+ opinan sobre el carácter, la ambición, las obsesiones por la perfección que siempre evidenciaba la hoy Reina de España, muy exigente con sus trabajos y siempre preocupada por la literatura: devoraba todos los libros que encontraba interesantes. Y en cuanto a carácter, con detalles siempre de mando. En TVE algunos colegas, siempre según versión del autor, la motejaron como "La Ficticia". Y ahora, en su entorno de trabajo en Zarzuela, "La Jefa".

Como guinda, el periodista argentino declara que se entrevistó con la Reina en diferentes ocasiones, entrecomillando algunas de sus frases y apuntando sus reacciones, todas ellas llenas de espontaneidad.