Cayetano Martínez de Irujo ha recibido la medalla de Honor de la Real Academia de Medicina. "Estoy muy orgulloso, viene de familia el formar parte de academias, que no es no es lo mismo que ser académico. Pero ya formo parte con esta distinción". Así fueron sus primeras palabras. El duque de Arjona comentó que hay ser humilde aunque le den medallas y reconocimientos, y que se lo dedicaba a él mismo. "Creo que me lo he ganado".

Al preguntarle por su estado de salud después de su ultimo ingreso hospitalario, comentó que se sentía muy bien a pesar de todo. "Llevo 10 operaciones, me encuentro bien, lo que ocurre es que no sé qué pasa porque tengo un accidente tras de otro, parece que tengo un tipo de maleficio, ahora tengo una mano fracturada después de dar el ultimo salto hace unos días. Dejé que galopara el caballo a una distancia intermedia y se tiró, atravesamos el salto, me di un trompazo, la verdad que he tenido mucha suerte".

"De mi ultimo ingreso el doctor que me trata, Enrique Moreno, está desconcertado. Fue un conato nada más, pienso que tengo que controlar un poco la alimentación y no pegarme palizas de 12 horas viendo agricultura y comiendo cualquier cosa, eso lo tengo que vigilar más sin olvidar el tiempo de entrenamiento, Ahora estoy con una nueva oportunidad, y a pesar de que hay algún mal ahí, que intenta hacerme que me retire, no creo que lo consigan", afirmó.

Cuando se le preguntó por sus hermanos dijo que sí le hubiera gustado que hubieran asistido. "Es una etapa pasada, no voy a hablar de mis hermanos, no me sale, son mis hermanos pero después de lo que pasó en la última operación, que lo pasé muy mal, me costó mucho no venirme abajo y caer en depresión, no me lo esperaba". Y no quiso dar más detalles. Tan solo habló de su hermano Carlos, el actual duque de Alba. "Estaba invitado, porque creo que es mi deber, al igual que el suyo como jefe de la Casa de Alba, es mi deber institucional invitarle y lo he hecho, porque yo esas cosas las tengo claras. A los demás no, quitando Fernando, porque después de aquella operación de estar 10 días en el hospital, y de no recibir absolutamente nada, cuando se pierde la humanidad, para mi está muy claro. Apaga y vámonos". Mas claro no pudo ser.

Cayetano desmintió que se fuera a vivir a Sevilla. Tuvo unas palabras muy cariñosas para la madre de sus hijos, Genoveva Casanova, que se encontraba entre os asistentes y que llegó acompañada de sus hijos, Luis y Amina. Allí coincidieron con la novia del jinete, Barbara Mirtjan. También acudió Luis María Anson, Enrique Cerezo, Paloma Segrelles, y su hija Paloma, y Alfonso Diez, que se negó en hacer cualquier tipo de declaración ante los medios. Para Cayetano fue un día importante, y estuvo rodeado de gente que le quiere, y en todo momento estuvo muy amable con todos los allí presentes.