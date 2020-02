Indignación con Fran Rivera por sus palabras sobre el coronavirus en 'Espejo Público'

Francisco Rivera ha vuelto a ser el blanco de las críticas tras su última aparición en Espejo Público. El torero acudió a su cita habitual como tertuliano del programa presentado por Susanna Griso en Antena 3. En esta ocasión, la mesa debatió sobre los casos de afectados por coronavirus que han aparecido en distintos puntos del país. Aunque contaron con testimonios de doctores y expertos en la materia, Fran Rivera prefirió proclamar su pánico y alertar sobre su temor a que continúe la propagación.

"Soy más alarmista que todos vosotros, para esto soy muy cobarde. Creo que los gobiernos no están preparados para lo que se viene encima y como cunda el pánico...", dijo mientras las redes comenzaban a indignarse por sus palabras. "Creo que lo que viene es mucho más serio de lo que parece. Me da mucho miedo y estoy muy preocupado".

Hoy, Susanna Griso ha llevado a Espejo Público como "especialistas" para hablar del coronavirus al torero Fran Rivera y al aristócrata Cayetano Martínez de Irujo. Así crean alarmismo y desinformación los medios de comunicación en España. pic.twitter.com/l1g46IcwXy — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 26, 2020

Susanna Griso pidió sensatez y se mostró más preocupadas por lo que pueda ocurrir en lugares como "África o India": "Nosotros tenemos un sistema sanitario muy bueno y la mortalidad aquí es bajísima". Rivera continuó: "Con todo eso que decís, yo no he visto que cierren a mil personas en un hotel y que cierren ciudades por la gripe normal, ni he visto a la policía prepararse como se están preparando. Lo que estamos viviendo es de una película de Hollywood".

La presentadora recordó que el coronavirus tiene una tasa de mortalidad que "ronda el 2% y del 0,7% fuera de China", inferior a la de una gripe común, a la vez que pedía atender a las informaciones aportadas por los expertos. "Yo pasé la gripe aviar y con aquello no hubo estos controles de cerrar ciudades. Esto me da mucho miedo", insistió el torero. En este punto, las redes ya cargaban duramente contra él y su "desinformación e innecesario alarmismo".

Muy críticos fueron también con Cayetano Martínez de Irujo, otro de los tertulianos, que también mostró su preocupación: "Ya tenemos problemas en el campo y ahora llega el coronavirus", dijo. "Se está extendiendo a unos niveles que no eran esperados y tiene su riesgo".

