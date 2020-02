El impactante nuevo rostro de Paulina Rubio tras pasar por el quirófano

Paulina Rubio fue la invita especial a la final de Mira Quién Baila en México donde amenizó la gala interpretando un popurrí de sus temas más exitosos como "Y yo sigo aquí", "Yo no soy esa mujer" o "Lo haré por ti", mientras los concursantes acompañaban su actuación con una coreografía. Una gala en la que el español Adrián Lastra quedó tercer clasificado por detrás de Kiara Liz, la ganadora, y Sofía Castro, que se llevó la plata.

Al terminar la actuación, Paulina se mostró muy emocionada: "Me gusta vivir mi sueño, me gusta agradecer a todo el público que me da la oportunidad de entrar a su vida, a sus casas, a sus coches. Me siento muy honrada de pertenecer a una generación que lucha por lo que quiere, por el amor, por la igualdad y porque soy una mujer que, independientemente de que por ello cuesta más trabajo, me da más orgullo".

A pesar de triunfar sobre el escenario, lo más impactante de su reaparición fue la transformación que sufrido su cara en las últimas semanas: una piel mucho más tersa, los labios algo más abultados y los pómulos más marcados. Un resultado que dista de ser natural y que podría resolverse en los próximos días cuando le baje la hinchazón de su rostro.

El digital Jaleos se ha puesto en contacto con un especialista que asegura que Paula Rubio habría recurrido a varias operaciones estéticas para llegar a su nuevo aspecto: bótox, hilos tensores, ácido hialurónico en los pómulos, relleno progresivo de labios y una mesoterapia facial.