Antonio Montero, al límite: su situación con Marisa Martín-Blázquez y la pérdida de todos sus ahorros

Antonio Montero continúa sincerándose frente a sus compañeros de Sálvame. Esta semana, el periodista hizo pública la enfermedad que ha padecido durante los últimos meses: "Hace unos meses me encontré un tumor en una pierna. Me operaron y en Navidad recibí radioterapia". Una dramática confesión que se suma a la crisis de fe contra la que lleva años luchando: "Estoy en una fase de mi vida complicada porque uno crece, hace cosas, te haces ilusiones y luego las cosas no son tan sencillas", contó a Jorge Javier Vázquez. "Tengo una fe en Dios total, pero podría deciros cosas en mi contra relacionados con el tema de la religión, la Iglesia, etc. Yo tengo mis luchas interiores".

Este jueves Montero ha vuelto a contar otro de los capítulos más duros de su vida: la pérdida de todos sus ahorros a manos de un amigo. El periodista depositó todo su dinero y lo invirtió en el mercado alternativo de valores por recomendación de un experto financiero, con el que mantenía una relación muy estrecha. "Hay miles de damnificados ahora mismo", dijo Montero.

Él junto a otras personas invirtieron un total de 8 millones de euros, pero la empresa en la que invirtieron se hundió y no ha vuelto a saber nada de su dinero. De momento, ha puesto todo en manos de abogados para ver si puede recuperar la inversión y cuenta que la persona que hizo esta inversión se ha disculpado: "Él me pide perdón, me dice que esto no le ha pasado en la vida (…) No me lo podía creer ni me puedo creer que lo haya hecho aposta, no puedo creer que me haya engañado".

Marisa, siempre a su lado

A pesar de llevar años separados, Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero siguen viviendo bajo el mismo techo. "Mantenemos una relación muy especial", aseguró Montero, que también afirmó que Marisa ha estado "un poco preocupada" por todas las vicisitudes a las que han tenido que hacer frente. "Seguramente es la que más se preocupa. Pero mi familia es muy positiva: mis padres, mis hermanos... Todos son muy positivos".

"Marisa y yo hacemos una vida normal. Mantenemos la familia unida porque nos parece que es el objetivo de nuestra vida", explicó el paparazzi en una entrevista. "Por encima de todo en mi vida está el respeto a esa familia (...) El interés que tengo es mantener eso unido, para mí sería un fracaso que no fuera así. Si mañana se anunciase el fin del mundo, me abrazaría a ella".