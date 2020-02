Ágatha Ruiz de la Prada: "No tengo ningún contacto con Luismi"

Ágatha Ruiz de la Prada fue una de las muchas invitadas que acudió a los premios que cada año concede la revista Mujer Hoy. El lugar elegido fue la sede de la Comunidad de Madrid, donde su Presidenta Isabel Diaz Ayuso recibió a todos los invitados.

La diseñadora con muy buen aspecto ha recuperado peso y sin lugar a dudas, le sienta mucho mejor, aparte de haberse sometido a algún truco estético, que ha sido todo un acierto.

Al preguntarle cómo estaba después de su ruptura con Luis Miguel Rodríguez, en ningún momento dijo que estaba muy bien, como si no hubiera pasado nada, para eso Agatha es mucho mas sincera. "Estoy de aquella manera. No existe comunicación alguna entre nosotros, de momento no somos amigos. Una vez que se rompe, lo mejor cada uno por su lado," De esa manera tan clara lo explicó.

Para la ocasión escogió un vestido en tonos rosas, que fue todo un acierto. Tiene según comentó un montón de proyectos profesionales, y no para de viajar. Un remedio estupendo que ayuda a pasar página.