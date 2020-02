La terrible guerra que se vivió durante el parto del hijo de Adara

La calma tensa que parecía existir entre Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero, y Hugo Sierra ha saltado por los aires. La madrileña ha confesado ante las cámaras de Supervivientes una de las claves de la mala relación que tiene con el que fuera su yerno.

Durante la semana, Elena y sus compañeros han descubierto la relación amorosa que Hugo Sierra ha comenzado con Ivana Icardi, ex de Gianmarco, actual novio de Adara. Un romance que Elena calificó de "apaño" para dar que hablar en el exterior: "La verdad es que me es absolutamente indiferente. Era muy previsible. No le hacía falta hacer esto. Es un apaño. Pensaba que a lo mejor Gianmarco había jugado con Ivana pero después de esto creo que Ivana se ha podido confundir".

Unas declaraciones a las que sumó la dura confesión de su mala relación con Hugo: "A mí me pidieron, y yo sé que fue por él, que no fuera al parto de mi hija. Me lo dijo mi hija pero porque no quería tener encontronazos con él". Unas palabras que Hugo Sierra negó rotundamente: "Son temas muy delicados que no quiero profundizar, pero no es verdad", y añadió: "Me pegan muy mal las injusticias, estás diciendo barbaridades, porque a la media hora que nació el niño tú ya estabas allí".

Aún así, Elena no cambió su versión de los hechos: "Lo del parto es una verdad como que yo estoy en Honduras, digas tú lo que digas, fuera está mi hija y lo puede corroborar. De hecho no fue solamente al parto, yo estaba en el hospital y tú me mandabas para afuera".

En el plató, Adara consideró que Hugo fue "muy cruel" con su madre y Bruno Sierra, hermano del superviviente, saltó de su asiento muy enfadado: "El palo que le han dado a mi hermano es alucinante. Acabo de hablar con mi madre y está muy mal porque ella fue la encargada de ir a buscar a Elena al aeropuerto y me parece rastrero lo que se le está haciendo".

La protagonista tuvo que "respirar para no liarla", pero finalmente aclaró la polémica: "Me va el corazón a mil. No quería tocar este tema y además no me ha gustado que mi madre lo haya sacado. Pero tu hermano no quería que mi madre fuera al parto y esa es la verdad. Yo tuve que discutir muchísimo con él porque no quería que mi madre se quedara en casa estando yo recién parida. No la soportaba y tuve que discutir muchísimo con él". Y es que, para ella, la familia de Hugo ha vivido "otra realidad".