Bertin Osborne, muy crítico con el comunicado de Plácido Domingo: "¿A qué viene eso ahora?"

Plácido Domingo pidió perdón este martes a través de un comunicado a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por "el dolor" que les causó y ha asegurado que acepta "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses. En un escrito remitido a Europa Press, Domingo ha mostrado su respeto por sus compañeras de profesión, que en agosto de 2019 "se sintieron lo suficientemente cómodas para hablar" de lo ocurrido. "Entiendo ahora que alguna de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas", reconoció.

Son muchos los amigos y ex compañeros del artista que se han salido en su defensa, como es el caso de Emiliano Suárez o Monserrat Martí, hija de la cantante Monserrat Caballé. Otro de los preguntados ha sido Bertín Osborne, amigo de Plácido Domingo. El presentador de Mi casa es la tuya no entiende el motivo por el que se ha enviado un comunicado después de tanto tiempo: "Me ha sorprendido igual que a todos. Sigo asombrado, me parece insólito que haya emitido un comunicado así, ¿a qué viene eso ahora? No lo entiendo", asegura en La Vanguardia.

"El comunicado ese no sé quién le habrá aconsejado hacerlo, pero a mí me parece que está fuera de todo", cree Bertín. "Eso ya se pasó, ahora ya no se debe hablar de ese tema". "Es un tipazo, para mí ha sido un señor que se ha portado como tal siempre, entonces para mí lo que se está diciendo es incomprensible".