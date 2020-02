Gloria Camila se despacha contra Rocío Carrasco: "Ella me quería, no sé qué le pasó"

Gloria Camila se convirtió este viernes en la última invitada al plató de Volverte a ver donde fue sorprendida por su tía Mari Carmen y su primo José María. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano hizo un repaso por su vida, desde que llegó a nuestro país hasta la muerte de su madre. Una vida marcada por la fama de sus padres: "Cuando eres pequeña no eres consciente de la fama que tiene tu familia. Mis padres son muy conocidos, son lo más grande, cuando van pasando los años y tu cara se puede destapar es como un curso de adaptación. Para mí fue duro".

A pesar de los duros momentos tras ser adoptada, recordó a Rocío Jurado como madre "maravillosa": "Era como muy estricta, mi padre era como más suave. Yo era muy de padre y mi hermano muy de madre. Era la que se iba de viaje y traía regalos para todos, han sido unos padres increíbles. Admiraba su humildad y su persona. Abría a todo el mundo las puertas, no hacía ascos a nadie, no se creía superior a nadie, era muy grande".

¿Abierta a una reconciliación con su hermana?

En cuanto a la relación con su hermana Rocío Carrasco, Gloria aseguró que es "inexistente". "Yo hubiese tenido una conversación con ella hace mucho tiempo, ahora he hecho mi vida, estoy con mis hermanos, con mi padre... si hay que tenerla, se tiene, no tengo problema. Pero no la busco, yo estoy muy bien y con los que de verdad han estado desde siempre".

Y es que aunque ahora no tengan relación, recordó que en un pasado se tuvieron mucho cariño: "Era buena, nos queríamos, además mi sobrina, que es de mi edad, nos hemos criado desde pequeñas juntas. Ella estaba en casa y yo el recuerdo que tengo es bueno, no sé qué pudo pasar para que desapareciese ese buen rollo".

En cuanto a la problemática con el museo de Chipiona, Gloria explicó que su hermana "se negaba". Por eso no no se abría el museo. Chipiona se lo merecía, era algo que su madre, la mía también, quería. Hay trajes, hay discos, hay para que escuches música, cosas que nunca se han visto, hay de todo". Una apertura del museo que podría terminar también en la visita al musical que ha creado su hermana: "Yo si puedo voy, no tendría ningún problema. Me he enterado por la prensa, no me llamó".

La sorpresa no acabó ahí: tras reencontrarse con su tía Mari Carmen y su primo José María, apareció su padre el torero José Ortega Cano con un ramo de flores para su pequeña