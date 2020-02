María Pombo: "Me llaman facha por estar orgullosa de vivir en España"

Silvia Abril, Ana Millán, Marta Torné, María Pombo, Amaya Valdemoro y Patricia Pérez son los nuevos fichajes de la cuarta temporada de Viajeras con B, el programa en el que realizarán el viaje de sus sueños en destinos como Japón, Jordania, Islandia, Kenia, Escocia y Fuerteventura.

Al frente del programa de Atresmedia se pondrá Agripina Carretero, seleccionada entre las más de cuatrocientas mujeres que optaban al puesto, además, las seis celebrities han tenido la oportunidad de elegir el destino que más interés tenían en visitar. Seis capítulos en los que el espectador conocerá mediante una experiencia que promete ser inmersiva, las grandezas y miserias de los diferentes destinos, teniendo como fin último involucrar al público y permitir que éste haga suyo el viaje.

"Esta experiencia me ha permitido bajar un poco a tierra y salir de la burbuja en la que muchas veces vivo debido a mi profesión", asegura la influencer María Pombo, que eligió Kenia como destino de su viaje. "Estoy muy nerviosa la verdad, es un programa de televisión que me parece alucinante. Estoy acostumbrada, por mi trabajo, a verme en vídeos cortos, así que verme en un programa de televisión de 45 minutos me hace mucha ilusión. Fue el último viaje que realicé el año pasado y me apetece mucho volver a vivirlo".

Considerada por muchos como una de las mujeres del momento, María Pombo se ha visto envuelta en varias polémicas por mostrar abiertamente su ideología política: "Lo que a mi me representa es la derecha". Declaraciones que le han valido en odio de parte de las redes sociales pero también la admiración de otra. "Me llaman facha por estar orgullosa de vivir en España. No me importa, siempre voy a defender a mi país. Llevo años defendiendo la unidad de España y voy a seguir haciéndolo. No sé vivir sin defender lo que amo (...) Soy una mujer con mucha seguridad, muy independiente y sé valerme por mi misma. Dicen que soy la mujer del momento, pero creo que hay muchas mujeres del momento".

Sobre las críticas que ha recibido por fotografiarse con niños durante su viaje a Kenia y compartir la escena en sus redes sociales, Pombo confiesa que no le "pillaron por sorpresa": "Sabía lo que iba a suceder y estoy preparada para las nuevas críticas que vendrán. Estoy acostumbrada y aunque tengo mucha paciencia es algo que termina saturando. Llevo muchos años trabajando, muchos años en las redes sociales y no me gustaría que las críticas me afectasen y eso repercutiese en mi trabajo. Quiero seguir siendo natural y mostrarme tal cual soy (…) Cuando me contaron que iríamos a visitar una asociación que ayuda a niños pensé en las críticas. Cuando la gente vea el programa descubrirá que son niños muy felices, con estudios, que llegan muy lejos gracias a los estudios que les ofrecen. Es muy fácil criticar antes de saber".

Además de triunfar en su trabajo, María Pombo presume de llevar una vida "casi perfecta" con su marido Pablo Castellano. "Somos muy felices y estamos muy ilusionados con nuestra nueva casa". Sobre si se plantea ser madre, María afirma que, aunque lo desea, no quiere obsesionarse con el tema: "Todos los días me hacen esa pregunta. Espero ser madre, pero no tengo prisa. Es una pregunta que ejerce una gran presión sobre la mujer. Pero no me la hace solo la prensa, también mis amigas, mi familia, pero es normal. A todo el mundo le haría mucha ilusión".