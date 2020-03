El coche de Yiya ('Supervivientes') aparece destrozado a las puertas de su local

Ojalá seguir viéndote y no poder parar de reír. Ojalá la gente entendiera tu humor. Ojalá se entendiese que no vas buscando protagonismo, sino que TÚ eres protagonista (igual que en tu vida normal). Ojalá demostrar que tu lado positivo y cómico se come tu lado negativo y palabras desafortunadas. Ojalá quienes te ven se quedasen con el fondo y no con las formas. Ojalá el mundo entendiera que cuando crees llevar la razón la defiendes hasta el final ( aunque fallaste en las formas ). Ojalá verte, esa noche, explicándote con otras palabras más acertadas (porque sabes hacerlo bien). Ojalá la gente comprendiese que los comparativos que usaste eran por la ACTITUD y NUNCA por el físico. Ojalá el mundo entendiera que pediste perdón ( aunque fuese a tu manera ). Ojalá quienes dicen " conocerte " se dieran la oportunidad y el placer de hacerlo DE VERDAD. Ojalá se valorase la valentía de opinar. Ojalá te den tiempo para demostrar todo lo que vales. Ojalá verte sonreír más @layiyadelguillen earts;>

A post shared by Carmen (@carmenguilleng) on Feb 29, 2020 at 5:12am PST