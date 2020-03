Gracias a sus amistades la periodista María Teresa Campos ha dado un significativo paso adelante tras su ruptura con Edmundo Arrocet. Y es que la presentadora se está viendo con otro compañero de profesión, Emilio Javier Gómez, por primera vez tras muchas semanas entristecida por la deriva de los acontecimientos con el cómico chileno.

Tal y como María Teresa Campos explicó en una intervención en esRadio, "a mí se me mandó el Whatsapp, me dio un ataque y me fui a la puerta del AVE". Todo sucedió tan rápido que solo fue hace unos pocos días y tras varias semanas aplazándolo, que Arrocet se decidió a pasar por la casa de la veterana periodista a recoger sus enseres.

La pareja fue captada, junto a Meli Camacho, saliendo del restaurante La Giralda. No ha sido la única vez que ambos han coincidido en comidas o cenas con amigos comunes, pero ahora su amistad está dando pasos hacia delante.

Todavía es pronto para saber dónde podría desembocar esta reforzada amistad. El periodista, que actualmente trabaja en Radio Intereconomía en un programa de salud, ha estado hablando mucho con María Teresa en los últimos días. Tiene tres hijos, su estado civil es divorciado y, como María Teresa, no hace mucho rompió con su última pareja.

Los amigos de Teresa han organizado citas para que la periodista se decidiera a dar fin a su voluntario retiro social tras la dolorosa ruptura con Bigote hace cuatro meses, y se espera que ambos tengan nuevos encuentros.

El objetivo es claro: que la periodista de por fin un paso adelante, no ya en lo profesional sino en lo personal. "Es muy duro para Teresa ver la casa vacía y las escaleras sin los lienzos que Bigote colgaba por todas partes. Por una parte cuesta asumir que ya es agua pasada, pero por la otra viene bien para dar carpetazo y cerrar un ciclo", dicen las fuentes de Hoy Corazón.