Aunque Edmundo Arrocet aparentemente guarda silencio tras su ruptura con María Teresa Campos, su familia sí que ha decidido hablar sobre la presentadora y sus hijas. Si anteriormente lo hacia Gabriella Arrocet, el domingo ha sido su sobrina Fiorella.

La sobrina de Edmundo ha visitado el plató de Viva la vida en relación a sus declaraciones para una revista hablando de la mediática ruptura. Sin embargo, una vez en el plató ha optado por una actitud muy distinta y por no responder a las preguntas de los colaboradores.

Fiorella, por fin en televisión | Telecinco

"Cada uno responde de manera diferente" o "cada persona tiene que tomar las decisiones que su corazón siente", eran las absurdas respuestas de la chilena, provocando tanto las risas del público como el enfado de Emma García, que acusó a Fiorella de estar reservándose para el Deluxe.

"No me gustan las personas que se creen más listas que las demás", llegó a decir a la chilena. Makoke e Isabel Rábago, por su parte, tampoco daban crédito: "Nos está tomando por tontos".

Cansada de las evasivas de la entrevistada, Emma finalmente recriminó su actitud a la sobrina de Edmundo. "Fiorella, escúchame. Una cosa, yo entiendo que quieras mantenerte un poco así, pero al final tú has venido a hacer una entrevista porque has querido. Entre no explayarte y tomarnos el pelo, yo creo que nos has tomado un poco el pelo", invitándola a abandonar el plató sin aplausos y sin despedirse de ella.