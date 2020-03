Marisa Martín-Blázquez habla del cáncer de Antonio Montero

Antonio Montero hizo público que hace unos meses le encontraron un tumor en una pierna que tuvo que ser extirpado y por el que recibió radioterapia. "Estoy en una fase de mi vida complicada porque uno crece, hace cosas, te haces ilusiones y luego las cosas no son tan sencillas", dijo la semana pasada en Sálvame cuando se sinceró sobre su enfermedad.

El paparazzi ha pasado por un mal momento pero siempre ha estado acompañado por su exmujer Marisa Martín-Blázquez, con la que todavía comparte domicilio familiar a pesar de estar divorciados. Después de una semana de confesiones, el domingo fue Marisa quien habló abiertamente en Viva la vida de cómo está viviendo la enfermedad de Montero. "No vamos a hablar con eufemismos, se llama cáncer. Él lo ha transmitido de una manera superpositiva para alentar a la gente y darle una esperanza", aseguró muy optimista.

"Yo estoy bien", confesó cuando Emma García le preguntó cómo se encontraba. "Marisa siempre está bien. Le tienes que preguntar cuatro veces para saber realmente cómo está. Eres fuerte y positiva", le dijo la presentadora cogiéndole de la mano. La periodista y exmujer de Montero aseguró que "no hay que preocuparse, hay que ocuparse", una filosofía de vida que le enseñó su padre. "No consigues nada desde la tristeza. Regocijarte en el desastre no te lleva a nada. Lo único que consigues es transmitirle cosas malas al enfermo. Los que estamos alrededor, lo que hemos hecho es normalizar la situación". "Qué suerte tiene Montero", añadió Emma García dejando a Marisa al borde de las lágrimas.

Sin embargo, Diego Arrabal interrumpió el momento para recordar que Antonio Montero se convirtió en personaje, más que en periodista, en el momento que contó su vida más íntima en Sálvame. "¿Hay que contar lo más íntimo para ser un compañero de Sálvame?", se preguntó. Marisa Martín-Blázquez evitó el enfrentamiento y recordó que hay que quedarse con que su exmarido mantiene esperanza de curarse. "Vamos a sacar la parte positiva de haberlo contado el otro día en el plató. Los límites de la privacidad los pone cada uno, y en este momento lo que ha querido decir es que está bien y que sigue luchando. Por cierto, el viernes le dieron los resultados de la primera prueba y salieron bien. Para seguir tranquilos"; sentenció.