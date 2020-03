Mila Ximénez se gasta lo ganado en 'GH VIP' en una casa de 204 metros

En ¡QMD! Mila Ximénez protagoniza la portada con su nuevo casoplón. Un gran piso de 204 metros cuadrados, cuatro habitaciones, piscina y dos plazas de garaje que le cuesta a la colaboradora de Sálvame 2.700 euros al mes.

La periodista se va del barrio de Salamanca para instalarse en Chamartín, buena muestra del dinero ganado en GH VIP (según dicen, más de 300.000 euros). En las fotos de la revista se aprecia cómo Mila se ha llevado allí literalmente todo: cuadros, radiadores, sillas, hasta un árbol de Navidad. Allí piensa acoger a su hija Alba, su marido y dos hijos cuando vengan a visitarla desde Ámsterdam.

La revista Pronto nos presenta la vida oculta y al descubierto de la reina Letizia, "de su alocada juventud a los graves problemas con su familia. Todo ello abordado por el periodista Leonardo Faccio en su nuevo libro Letizia. La Reina Impaciente, de la Editorial Debate. Además, la publicación relata qué hacer para combatir el coronavirus, que por fin ha llegado a España. Un médico da consejos desde la "zona cero" italiana.

Y llegamos a la revista Corazón, que destaca a Tamara Falcó asegurando que "ojalá Dios me encuentre a la persona perfecta". Y es que puede que la participante de MasterChef Celebrity estrene nueva y escultural figura en Instagram, pero sigue aún sin pareja. "Te encuentras más atractiva cuando estás en tu peso, pero no había tirado la toalla", dice en relación a ese asunto. En una entrevista con Pilar Vidal, Tamara asegura que aún no se plantea "ser madre soltera" y que "sería incapaz de conocer a alguien que no fuera amigo de mis amigos".