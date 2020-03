La isla donde se encuentran los concursantes de Supervivientes se está desbordando, y no por culpa de la tormenta sino por las constantes polémicas y enfrentamientos de los aventureros de esta edición. La última la ha protagonizado Rocío Flores pero no con Yiya, una de sus grandes enemigas, sino con quien creía como una eterna aliada: con la mujer de Ortega Cano Ana María Aldón.

Aunque parecía que serían un buen apoyo la una para la otra, los primeros roces entre los miembros de la familia de Gloria Camila, con la mujer de su padre Ana María Aldón, y su mejor amiga, Rocío Flores, no han tardado en sucederse. Y todo por otro torero.

Rocío Flores se distancia de Ana María Aldón por no haberla defendido ante Pavón #ConexiónHonduras2 https://t.co/IRtfDAF2PP — Supervivientes (@Supervivientes) March 2, 2020

La nieta de Rocío Jurado y el diestro Antonio Pavón han tenido una fuerte discusión, asegurando el torero que, cada vez que le dice algo, Rocío Flores le pone cara de asco, sentenciando así su actitud en el concurso.

Pero la polémica no se ha quedado solo en el enfrentamiento de estos dos porque, tal y como desveló Jorge Javier en Sábado Deluxe, Rocío Flores ha recriminado a Ana María Aldón su actitud en el citado enfrentamiento, asegurando que no se ha sentido apoyada por la mujer de José Ortega Cano.

Ana María Aldón y los toreros

Pero la joven, además, fue más allá, asegurando que Ana María está muy pendiente del torero y criticando la relación entre ambos… sugiriendo un posible interés amoroso de la pareja de Ortega Cano en este nuevo diestro.

"Sé que lo que quiere este señor es que España se crea que soy un diablo. Y no, soy como soy. Estoy hasta las narices de que este señor actúe así. Y sabiendo además cosas de mi familia. ¿Y del tonteo que trae contigo hablamos? ¿Hablamos de eso? ¿Lo ponemos todo sobre la mesa? Yo sé de lo que hablo", dijo muy alterada.

Rocío Flores, muy afectada | Telecinco

Muy dolida, Rocío aseguró que "somos dos concursantes independientes. Que seamos de la misma familia no quiere decir que la tenga que defender o ella a mí. Que lo he echado en falta, pues sí. Pero no se lo voy a echar en cara. Es su concurso".

Ortega Cano, decepcionado

En el plató, ni siquiera su padre Antonio David Flores, convocado para defenderla, salía de su asombro. Queriendo defender a su hija, no pudo sino reaccionar tras estas acusaciones sobre Pavón y Ana María Aldón y la pasividad de ésta con la joven Rocío.

El ex guardia civil aseguró haber hablado con el torero sobre el asunto: "He hablado con Jose y dice que no entiende el comportamiento de Ana María". Antonio David recordó que sus hijos se han criado con Ortega Cano y, por tanto, han estado también muy cerca de Ana María durante mucho tiempo.