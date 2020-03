El verdadero motivo por el que Kiko Rivera y Chabelita han escenificado su reconciliación

Kiko Rivera e Isa Pantoja han puesto punto y final a la guerra que han mantenido durante los últimos meses, cargando el uno contra el otra cada vez que tenían oportunidad. Pero la pérdida de la madre de Irene Rosales fue el detonante para que los hijos de Isabel Pantoja enterrasen el hacha y dejasen a un lado sus diferencias. Reconciliación que escenificaron este lunes en El programa de Ana Rosa y que estaría motivada por la gira de promoción de la última canción de Kiko Rivera, "Tuboescape", que está realizando por los distintos platós de Mediaset.

El cantante visitó el programa de Telecinco en el que se encontraba trabajando su hermana como colaboradora, dando lugar al esperado encuentro en directo. "Ha tardado un poco más de los que nos hubiera gustado en ocurrir, pero ha ocurrido", afirmó Ana Rosa mientras Isa y Kiko se daban un cariñoso beso. "Lo bueno se hace esperar", contestó Kiko.

Aprovechando el momento, Kiko mandó un saludo a su madre: "Es la primera vez quitando Supervivientes que coincidimos en un plató, así que vamos a enviarle un beso a mamá. Sé que estarás muy contenta de ver este momento", y bromeó: "Tengo a mi mujer en Viva la vida, a mi hermana aquí y a mi madre en Idol Kids. Toda mi familia está en Telecinco".

Los colaboradores recordaron a Kiko Rivera su negativa a dar apoyo a su hermana en la presentación de su canción, "Ahora estoy mejor": "No pude ir porque estaba trabajando. Habrá que empezar a hacerlo a partir de ahora y le he dicho de hacer algo juntos".

En cuanto al detonante de la reconciliación entre ambos, Kiko explicó que fue a raíz de la pérdida de su suegra: "Por las circunstancias que ha habido, que mi hermana estuviera ahí conmigo fue superimportante y significa borrón y cuenta nueva, vida nueva (…) Me equivoqué en la felicitación de cumpleaños que le hice, el dolor me hizo actuar así y espero que pueda perdonarme".

En cuanto a su relación con el nuevo novio de su hermana, Asraf Beno, declaró: "Me parece un buen tipo y me fascinó que fuimos a comer y se estaba tomando un gintonic y dije 'éste es de los míos'", bromeó. Aunque aseguró que su relación con Omar Montes, ex de Isa Pantoja, no va a cambiar: "Yo me llevo muy bien con Omar, pero tengo que saber diferenciar la familia de la amistad y en este caso la familia tira más que la amistad".

"Yo voy a ir a tu presentación aunque haya terceras personas que no me hagan gracia, porque a mí me gustaría que en actos míos ellos vinieran a pesar de quien pueda estar", dijo Chabelita haciendo referencia a exnovio. Antes de salir a cantar su canción, Kiko concluyó su intervención con una emotivas palabras: "Es en los momentos más duros cuando te das cuenta de que hay que aprovechar el tiempo y de que lo hemos malgastado".