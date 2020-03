La reacción de María Jesús Ruiz al descubrir que Gil Silgado está en la UCI

El empresario José María Gil Silgado fue ingresado este martes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tal y como publica en exclusiva la revista Semana. El ex de María Jesús Ruiz había conocido el día anterior la resolución firme de la Audiencia Provincial 15 de Jaén que lo condena a 9 meses de cárcel por la demanda que la modelo interpuso contra él por coacciones.

Según informa la revista, Gil Silgado sufrió un fuerte dolor en el pecho y en el brazo a raíz de conocer la resolución de la sentencia. El citado medio asegura que tras ser informado fue trasladado de urgencia al centro hospitalario. María Jesús Ruiz, que este jueves acudió a Sálvame para realizar su colaboración semanal, conoció en directo la noticia y mostró su preocupación por su expareja: "Espero que se recupere pronto", dijo.

La sentencia judicial contra el empresario andaluz tiene su origen en la denuncia que le interpuso María Jesús Ruiz en el año 2016 por el envío de unas "cartas amenazantes" que le envió desde la cárcel. Tras comenzar su relación con Julio Ruz, Gil Silgado amenazó a la ex Miss España con llamar a la prensa y contar sus intimidades, además de amenazarla con quitarle la hija que tienen en común. "No es mi lugar llamar, pero le pondré un mensaje por la niña", dijo la modelo este lunes: "No le deseo el mal a nadie".