Las cosas "muy duras" que Estela Grande ha callado sobre los Matamoros

Estela Grande acapara la portada de Lecturas anunciando a bombo y platillo que está en tratamiento psicológico tras su ruptura con Diego Matamoros. "He vivido cosas muy duras" con su familia, asegura muy afectada, refiriéndose especialmente al maltrato al que fue sometida por Kiko Matamoros.

La modelo habla por primera vez tras el doloroso fin de la pareja y, en particular, de los ataques de su ahora exsuegro, Kiko Matamoros y parte de su familia. "Con Laura y Kiko no tengo relación. El resto de la familia, la madre de Diego, su hermana y sus tías, siempre me han tratado muy bien".

Ella misma reconoce que su acercamiento a Kiko Jiménez en El tiempo del descuento iba a generarle problemas. "Iba cagada. ¿Y si llego a casa y está súper enfadado? Sabía que no me iba a dejar en la calle pero el reencuentro en plató fue muy frío". Y asume que en cierto modo tiene razón, "pero yo dije: voy a hacer lo que sienta" aunque pudiera acabar con su matrimonio.

Confiesa Estela Grande que ha sido Diego quien ha roto la relación pese a que ella "no" está enamorada de Kiko Jiménez, aunque ella "está de acuerdo". "Juntos éramos una bomba de relojería. Cuando discutimos salió toda la mierda". Lleva ya tres semanas sin ver a su marido y le "echa de menos", aunque no volvería con él.

Y lo más polémico de todo: Estela Grande no sabía que el padre de Diego, Kiko Matamoros, la odiase tanto. "Nunca he tenido relación con él. No me esperaba este trato tan malo hacia mí. Ha sido un acoso y derribo. No sé por qué quiere hundirme. La única explicación que tengo es que estaba dejando en evidencia a los Matamoros en televisión, y eso él no lo puede permitir".

El menosprecio de Kiko Matamoros

Lo que más ha dolido a Estela han sido sus intentos continuos de desprestigiar y menospreciar, como cuando se refirió a su "carrerilla" de modelo. "El apellido Matamoros me ha dado muchos disgustos, problemas y quebraderos de cabeza, he vivido cosas muy duras y difícles durante el tiempo que he vivido con Diego". ¿Y qué temas son esos? "Temas legales duros. Cosas que siendo tan joven no te planteas".

Estela considera que, en el fondo, Kiko habla de ella porque no tiene temas de qué hablar (llevaba sin dar una exclusiva desde tiempos inmemoriales") y que no duda en divulgar mentiras para perjudicarla ("dijo que vivía con mi madre y no era así"). "Kiko Matamoros ha sido muy machista. Una mujer no puede humillar a un Matamoros en televisión", dice, excluyendo eso sí a Diego.

Finalmente, Estela recuerda cuando Kiko Matamoros fue a buscarla a maquillaje con Jorge Javier Vázquez en Sálvame. "Lo oía desde dentro, pensaba: ¿Te vas a reír de esto?".

¡Banalizar nuestro dolor, con esta situación tan difícil, y que encima lo haga su propio padre! Ese día me vi acorralada, lloré.

Se arrepiente, eso sí, de haber dicho que su novia Marta estaba con él para pasar el rato: "Lo que quería decir es que hay momentos que los pasas con una persona incluso cuando sabes que no va a ser el amor de tu vida". Más tarde se disculpó con la propia Marta y ella la perdonó.