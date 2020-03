Federico Jiménez Losantos: “'Sálvame' ha linchado políticamente a Plácido Domingo"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carmen Jara, Beatriz Cortázar y Daniel Carande para tratar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo el negro futuro de Plácido Domingo después de las acusaciones de abuso sexual que han derivado en multitud de cancelaciones de conciertos como el Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real.

Esta vez vino a colación de los muchos minutos dedicados en Sálvame al tema con la presencia vía telefónica de Luz Alba Rubio, una de las presuntas víctimas del cantante. Todo ello pese a que, tal y como consideró el director de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos, "las víctimas van a los juzgados" y a que no se trató el origen de esa campaña de descrédito: la mismísima Iglesia de la Cienciología.

Alba Rubio mantiene que Domingo le hizo proposiciones pese a estar ella también casada. "Había recibido muchas llamadas en mitad de la noche cuando vivía con mi marido y él me decía ‘que no se ponga celoso mi rival", y que además la citó en su apartamento para ver un vídeo de una actuación para más tarde, según sus palabras, besarla repetidamente.

Jiménez Losantos criticó los minutos cedidos en el espacio de Telecinco a este tema. "Yo entiendo que no estén al tanto del caso de Plácido Domingo porque parece que en esa empresa tienen el triunfo fácil porque tienen mucho talento y, a veces, se dejan llevar". Sin llegar a cuestionar la verdad de las palabras de Luz Alba Rubio, el director de Es la mañana de Federico subrayó que esas acusaciones se hacen en los juzgados, no en los platós para perjudicar la reputación de artistas conocidos. Si no, y según esas mismas reglas -explicó, "podrían aparecer señores diciendo que Jorge Javier abusó de ellos, sin pruebas".

Además, tampoco se trató en esa entrevista la cuestión fundamental de la campaña contra Plácido Domingo. "Hay una cuestión que convendría haber preguntado y es si todo esto tiene algo que ver con la Cienciología", dijo refiriéndose, de nuevo, al artículo de la abogada Guadalupe Sánchez en el artículo Voz Populi en el que descubría que el sindicato de artistas responsable de las acusaciones, AGMA, es una filial del Sindicato de Actores de Cine y la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión estadounidenses (SAG-AFTRA). Una organización con la que Plácido Domingo ha mantenido un importante pulso a lo largo de los años debido a que dos de sus hijos (uno salió, otro no) estuvieron relacionados con la Iglesia de la Cienciología, muy cercana precisamente a ese sindicato de artistas.

El artículo de Sánchez aborda, como su libro Populismo punitivo, cómo ciertos movimientos sociales en colaboración con los medios de comunicación han "sustituido el Estado de Derecho". "Mira por dónde, todas las denuncias a Plácido Domingo llegan de una asociación de artistas de la Iglesia de la Cienciología, con la que Plácido ha tenido querellas durante años por tratar de sacar a sus hijos de esa secta prohibida en varios países de Europa. Eso no se lo perdonaron nunca y, también mira por donde esa asociación, esa y solo esa, es la fuente informativa de Asociated Press. Sin denuncias en ningún juzgado. Y se ha acabado con la carrera de Plácido Domingo".

"Como si no le pudiera pasar a Paolo, Jorge Javier, a mí y cualquiera de los que estamos aquí. Del árbol caído todos hacen leña y hace una noche se matarían por que les cantase algo", zanjó con contundencia el director de Es la mañana de Federico sobre el caso. Jiménez Losantos consideró, por tanto, que esta semana el célebre programa, "con una fama bien ganada", ha cometido un error sumándose "al linchamiento político al servicio de la Cienciología".