La fatal coincidencia que ha enfrentado a Merche con Dani Martín: "Tendrá que responder"

Merche publica esta semana el noveno disco de su carrera musical: Es ahora. Un nuevo trabajo con el que la gaditana pretende celebrar los diecinueve años que lleva triunfando en el mundo d ella música. "En este disco he apostado todo a la creatividad. Es el primer disco que produzco yo, las siete nuevas canciones las he producido yo, entonces te da cierto vértigo que de nuevo me vuelvo a desnudar musicalmente un pelín más. Tienes ese miedo y esa incertidumbre de si a la gente le va a molar lo que has hecho. Entonces estoy que me salgo del pellejo", confesó en Lecturas.

Para el lanzamiento de su nuevo trabajo, la cantante confiesa que ha tenido que organizar más que nunca su vida personal y profesional: "Soy mamá, entonces tengo que compaginar una cosa con la otra y a mí me gusta vivir la maternidad con intensidad y no perderme nada dentro de la medida de lo posible. Entonces me quito horitas de sueño, pero feliz porque me encanta mi oficio".

Una presentación que se ha visto empeñada por la polémica que ha protagonizado junto a su colega de profesión, Dani Martín, exvocalista de El canto del loco. Y es que dentro de su nuevo disco hay un tema titulado "Lo que me dé la gana", nombre que coincide con el de una canción lanzada por el cantante en el mismo intervalo de tiempo. Una casualidad que salió a la luz hace unos días y que está dando mucho que hablar. "Será Dani Martín el que tendrá que responder, porque mi single salió ocho o nueve meses antes que el de él. Nada más que añadir. Si hay algo que responder, tendrá que hacerlo él, porque no sé si hay algo más que la mera coincidencia. Es que, además, "Lo que me dé la gana", es una expresión muy típica que decimos todos".

Por su parte, Dani Martín se pronunció sobre el tema en una entrevista en Cadena Dial: "A Merche la tengo un cariño increíble. La verdad es que no sé si empecé antes yo a usarlo, pero ni ella sería consciente ni yo tampoco".