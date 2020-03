El inesperado plan de Belén Esteban para hacer frente a las deudas de su nueva casa

Toño Sanchís se enfrentó este jueves a uno de los días más complicados de su vida. El representante de famosos, Lorena, su mujer, y sus hijos tuvieron que abandonar la que ha sido su casa durante los últimos años después de perderla en el juicio que le enfrentó con Belén Esteban. La colaboradora de Sálvame adquirió la vivienda por 375.000 euros en una subasta público y Toño apuró al máximo el plazo otorgado para desalojarla.

Este jueves, a primera hora de la mañana, el mánager fue la última persona en abandonar el domicilio, dejó las llaves puestas en la cerradora y mandó un mensaje por redes sociales dirigido a su ex representada. Además de unas pintadas en la fachada de la casa en la que se podía leer "ganaremos" y "we love casa", Sanchís escribió en su cuenta de Twitter: "Cuando una puerta se cierra, otra se abre. La vida sigue, gracias". Toda una declaración de intenciones acerca de cómo ve su futuro y de los pasos que va a dar a partir de ahora.

Belén prepara una exclusiva

Belén Esteban también habló sobre la salida de Toño en Sálvame: "Yo ya sabía desde hace meses el día que me tenía que entregar la casa", declaró muy emocionada. "Yo no he ido, he mandado gente de mis abogados, a uno de mis gestores, he tenido que firmar un poder...", narró. "La casa no la he visto, pero no está bien. No pasa nada, la casa se limpia, se arregla y ya está", dijo sobre el lamentable estado en el que habrían dejado la vivienda.

"He hecho lo que tenía que hacer. Quise llegar a un acuerdo, llegué a hablar incluso con Lorena. Aquí da pena su familia, pero, ¿y la mía? Yo he hecho lo que tenía que hacer. Lo que hubiera hecho todo el mundo" y anuncia el primer plan que tiene pensado hacer en la casa antes de su alquiler: "Voy a hacer una exclusiva de la vivienda. Y haré lo que tenga que hacer porque tengo que pagar un año de hipoteca de comunidad y de desperfectos".

Además, quiso dar las gracias a su marido por todo el apoyo que le ha brindado en estos difíciles meses: "Solo él y yo sabemos lo que hemos pasado. Siempre ha estado a mi lado. No ha sido nada fácil, no sabes las piedras que ha puesto este señor y os lo voy a contar".