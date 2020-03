Bertín Osborne: "He propuesto hacer el programa con Don Juan Carlos"

Bertín Osborne y su mujer Fabiola Martínez asistieron al almuerzo de la Peña periodística El cuarto Poder, en el restaurante Casa Lucio de Madrid. Como es sabido forman una de las parejas más estables del mundo artístico. Están a punto de celebrar su decimocuarto aniversario de boda, y como ellos mismos declaran, están encantados. Al cantante no le puede ir mejor con el programa de entrevistas que presenta en televisión, y lo disfruta muchísimo.

Parece ser que está en conversaciones con el Rey Emérito y cabe la posibilidad que ese hecho se llegue a producir. "Lo he hablado con Su Majestad, y a lo mejor algún día lo haremos. Es un hombre que ha hecho muchísimo más por España, por el desarrollo del país, aunque alguna connotación negativa que pueda tener. Cualquier persona puede equivocarse, ¿no?", explicó sobre la figura del rey emérito.

"Don Juan Carlos ha sido el mejor relaciónes públicas que hemos tenido durante 40 años. De salud está un poco cascadete, anda un poco mal de movilidad, aunque se va recuperando". Así lo explicó.

Le hubiera encantado hacer un programa con Julio Iglesias, y lo ha intentado, pero no ha sido posible. "Se lo propuse, y me contestó que soy tan cabrón que seguro que le saco cosas que no quiere contar. Le quiero mucho y habría sido el mejor programa de todos, y el más bonito que le habría dedicado en su vida".

Al preguntarle por el Papa Francisco y si le gustaría que le recibiese para una charla, no le gusta demasiado. "No soy muy aficionado a este Papa por el comportamiento que tiene con Venezuela. No está en mi ánimo criticarle, pero no me haría ilusión entrevistarle".

Como es sabido, Bertín se ha negado a entrevistar a Nicolas Maduro." Me lo ofrecieron desde Venezuela, y contesté que no, que no iba a legitimar a un dictador como ese. Al negarme me ofrecieron mucha pasta, para que reconsiderara mi decisión. Lo que sí tengo en mente es entrevistar a Guaidó, pero hay que tener en cuenta que está escondido y yo no puedo entrar en Venezuela, porque sí voy me detienen. Espero encontrar una formula para llevarla a cabo".

Bertín desmintió de manera tajante que Paolo Vasile le pidiera su participación en Supervivientes. "Si me lo hubiera pedido seguramente me lo hubiera pensado. Me divertiría mucho concursar, lo malo es que sí estoy tres días sin ver a mi familia me pongo enfermo. Y aparte, me pondrían de los nervios los concursantes que se pasan el día panza arriba sin hacer nada. Pero es absolutamente falso que Vasile me pidiera que concursara".

Por su parte, Fabiola, al preguntar por la salud de su hijo Kike, comentó que está estupendo y creciendo mucho. "Está enorme a sus 13 años. Sufre crisis epilépticas de vez en cuando, el fin de semana pasado fue complicado. Su hermano Carlos le adora y nos dice que le preocupa el no saber hacer las cosas con Kike cuando nosotros no estemos. Tiene 11 años y es muy consciente de la situación".

El tema de volver a casarse no lo descartan, aunque todavía no tienen fecha ni prisa por hacerlo. "Es posible que lo hagamos cuando tengamos la nueva finca, la primera vez que nos casamos fue todo tan rápido que no contamos con grandes recuerdos de la boda. Por no haber no hubo ni tarta". Y eso a Fabiola no le gustó nada."

El cantante también comentó algunas de las últimas acusaciones que le rondan. "La verdad es que estamos muy bien y cuando me tachan de machista, antes me sentaba muy mal, pero ahora me parto de risa". Por su parte, Fabiola comentó que "yo de sumisa no tengo nada, y si mi marido fuera machista, habría pinchado en hueso conmigo. Sabemos perfectamente mantener el equilibrio".