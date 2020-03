Depresión, ansiedad y ayuda psicológica: la dramática confesión de Toñi Moreno

Toñi Moreno ha vuelto al trabajo un mes y medio después de dar a luz a Lola, su primera hija. Un nuevo proyecto de vida que compartirá con el público en su nuevo canal de vídeos en Mtmad, la plataforma de Mediaset. Lo que nadie se esperaba es que en su primera grabación confesase que tras dar a luz a su pequeña sufrió un ataque de ansiedad, depresión y tuvo que recurrir a un especialista.

La presentadora habla sobre aquellos que la consideraban "demasiado mayor" para ser madre: "La edad es un estado mental y necesitaba una estabilidad laboral para poder formar su propia familia. Ahora que soy madre y tengo 46 años, no he hecho deporte nunca, tengo ciática, muchas veces tengo lumbago. Necesito cambiar mi vida completamente, empezar una segunda vida para ser joven. Y nunca es tarde".

En la segunda parte del vídeo Toñi confiesa haberse acordado durante todo el embarazo de dos compañeras: Ana Rosa Quintana, quien "nos hizo creer a todas que embarazarse con 46, 47, 48 años era fácil, y no, no lo es"; y de Samanta Villar quien considera "que se quedó corta" cuando dijo que la maternidad estaba idealizada y que su vida había empeorado desde que dio a luz. La andaluza cuenta que desde el primer momento del embarazo lo pasó muy mal y que "no puedes decir que lo pasas fatal porque parece que estás diciendo que te arrepientes". Toñi continúa: "Nadie se solidariza contigo. Nadie dice 'pobrecita, está enferma' porque no estás enferma, estás embarazada. Y al mismo tiempo te sientes muy sola. No estaba preparada psicológicamente para todo lo que me venía".

Una vez nació la pequeña Lola, la presentadora reconoce haber sufrido depresión postparto, "un tabú del que apenas se habla" pero que es muy común en muchas mujeres tras dar a luz. "Yo no sé lo que me pasaba, pero lo único que tenía era ganas de llorar. Y me llevé una semana llorando mañana, tarde y noche. Tuve que pedir ayuda psicológica", explica. "No ha sido fácil ni el embarazo ni el postparto. Físicamente no estás en tu mejor momento, te queda una barriga, no te sientes guapa...".