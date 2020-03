Chenoa se enfrenta a una reportera por el coronavirus

Chenoa atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera profesional y personal. Actualmente se encuentra preparando su enlace con el reconocido urólogo Miguel Ángel Encinas que tendrá lugar el próximo 14 de junio. En lo profesional, continúa triunfando como jurado de la octava edición el talent show musical de Antena 3, Tu cara me suena.

A pesar de su felicidad, esta semana ha protagonizado un tenso momento con una reportera de Europa press cuando fue abordada en plena calle para preguntarle sobre los preparativos de su matrimonio. Al ver acercarse al cámara y a la periodista con el micrófono en la mano, el rostro de la cantante cambió: "No me vais a poner eso en la boca", dijo señalando el micro. "Te lo digo en serio. A un metro, que hay coronavirus. Es por prudencia. Si escupes saliva en la gomaespuma, ¿Qué hago yo? Lo entiendes, ¿no?", dijo preocupada.

Finalmente, Chenoa quiso suavizar el tono y su mensaje: "No lo digo a mal, lo digo guay. No me pongo mascarilla porque no estoy mal, pero no quiero estar enferma, ¡tengo que trabajar!", exclamó quitándole hierro al asunto.