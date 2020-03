Jose Ortega Cano dejó de hablar a Ana María Aldón antes de irse a 'Supervivientes'

Aunque Ana María Aldón se encuentre en estos momentos participando en Supervivientes 2020, la mujer de José Ortega Cano ha sido la protagonista del nuevo programa de Volverte a Ver. Carlos Sobera la recibió antes de su partida a Honduras en su plató para darle una sorpresa muy especial que fue emitida este viernes en Telecinco.

Tres de los cinco hermanos de Ana María, Fermín, Celia y Carmen, quisieron sorprenderla públicamente para darle las gracias por todo lo que hace por ellos. "Gracias por ser cómo eres, a pesar de dónde has llegado no nos has dejado de lado y te has seguido ocupando de mamá", le confesaron a una emocionada Ana María.

Por su parte, ella no dudó en alabar todo el amor y cariño que le han dado durante estos años, sobre todo cuando se quedó embarazada de su primera hija con tan solo 17 años: "No me dejaron sola, me ayudaron con la niña y estuvieron todos mis hermanos a mi lado".

Su hijo, su mayor apoyo

Ana María también confesó el enfado que tuvo su marido cuando se enteró de que iba a participar en el reality de Telecinco: "Se tiró varios días sin hablarme". Y es que el torero no entendía la decisión de su mujer: "Me dijo que me lo pensara muy bien y después se dio cuenta de que iba en serio".

A pesar de su enfado inicial, José Ortega Cano se ha convertido en el mejor defensor de la diseñadora, un apoyo que también le brinda su pequeño José María: "Cuando le dije que iba a Supervivientes me dijo que quería ver cómo me tiraba desde el helicóptero y deseó que no me echaran la primera semana".