La verdad sobre la expulsión de Antonio David Flores de la Guardia Civil

Antonio David Flores recordó este viernes en Sálvame uno de los episodios mas oscuros de su pasado en la Guardia Civil, donde comenzó a trabajar con apenas 18 años de edad. Una confesión que comenzó cuando el padre de Rocío Flores comentó las imágenes de su hija contando la felicidad que sintió el día de su boda con Olga Moreno: "Cuando veo a Rocío que se rompe, me duele. Veo que tiene una conversación donde están tranquilamente hablando. Está a gusto. El detalle de mi boda con Olga es muy bonito. Ella la boda la disfrutó mucho. La sorpresa para todos los invitados es que mi hijo David y yo íbamos vestidos iguales", aseguró.

Después, criticó los constantes ataques de Kiko Jiménez contra su hija: "El único satélite que hay en la familia es él y además, falso, como las zapatillas que lleva. Si no fuera por Gloria no estaría ahí, porque en televisión no ha demostrado ser nada ni nadie (…) Lo último que puedo entender es que Kiko haya atacado a mi hija cuando yo estaba en Gran Hermano. Cuando entré en la casa con él empecé mi relación desde cero. Lo que no compro es la traición que ha hecho a mí y a mi familia. Lo que he he hecho es defenderme de la crítica. He defendido a lo mío, que son mis dos hijos y que los he sacado adelante y la gente lo ha visto".

Estas palabras le enfrentaron con su compañera Gema López, quien comparó la actitud de Kiko Jimenez con la del ex guardia civil: "Cuando no tenías hijos ya te estabas aprovechando de tu relación con Rocío Carrasco. Todos habéis sido satélites de Ortega Cano y Rocío Jurado". "Yo ya tenía un trabajo y era autosuficiente cuando empiezo a salir con ella. Cuando conozco a Rocío Carrasco lo que tengo con ella es una relación de amor. A los 18 años ya tenía una profesión y era autosuficiente. Mi vida hubiera sido diferente si no me hubiera cruzado con Rocío Carrasco", se defendió Antonio David.

Carlota Corredera recordó las palabras de Rosa Benito en Ya es Mediodía donde aseguró que Rocío Jurado "evitó un juicio miliar" a Antonio David. "Eso no es cierto. Lo que vienen a decir muchas bocas es que me echan de la Guardia Civil y a mí no me echan ni nada", dijo. Se trata de un polémico capítulo que lleva años persiguiendo al colaborador de Sálvame. Y es que tras seis años de relación con Rocío Carrasco, Antonio David solicitó su baja en la Guardia Civil en septiembre de 1997. El malagueño fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a seis meses de prisión y a otros seis de suspensión para el ejercicio de cargo público por cometer con otro compañero, también condenado, un delito de malversación de caudales públicos al quedarse con las 50.000 pesetas de multa que impusieron a un ciudadano francés por una multa de tráfico.

En entrevistas posteriores, Antonio David aseguro haber sido sometido a presiones forzándole a elegir entre su trabajo y su mujer. "Después de ocurrir ese incidente cambiaron muchas cosas cambiaron. Me callé muchas cosas. No inicié demandas contra nadie porque no podía. No recurrí siquiera la sentencia. La historia quedó como quedó y al año y medio me marché. Podía haber solicitado una excedencia, pero ni siquiera llegué a plantearme esa opción", dijo en Sálvame. "Era imposible compaginar mi vida profesional con mi vida personal"