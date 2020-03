Después de mucho tiempo alejado de las cámaras de televisión, Amador Mohedano se sentó en el plató de Sábado Deluxe en mitad de la batalla pública contra su sobrina, Rocío Carrasco, apuntando directamente a Fidel Albiac como culpable del distanciamiento familiar.

"No merezco lo que han hecho conmigo", comenzó el hermano de Rocío Jurado sobre la relación con su sobrina. El empresario se siente traicionado tras la apertura del museo de la artista y asegura que se la han jugado, igual que como en la última gala en la que participó la más grande: "Me la metieron doblada", sentencia. Y sin miedo ni pelos en la lengua asegura: "Si me quiere demandar que me demande".

Este mismo fin de semana, Rocío Carrasco estrenaba un espectáculo en homenaje a su madre, al cual no ha invitado a nadie de su familia. "Lo de Rocío es algo rarísimo, algo que no entiende nadie", asegura Amador, que ha desvelado que lleva ocho años sin hablar ni ver a su sobrina. La última vez fue en un hotel de Madrid y apareció con una abogada. Asegura que le dijo: "Sabéis lo que os digo, que os busquéis la vida".

Amador ha ido más allá y ha asegurado que a Rocío nunca le gustó el último marido de su madre, José Ortega Cano, porque "José, cuando se casó, tenía una vida muy recorrida. Pasaba días enteros fuera de casa despistado".

Polémica sobre la herencia

El representante también ha hablado de la polémica respecto a la herencia, asegurando que "mi hermana dejó a su hija Rocío tres partes del testamento para que heredasen sus nietos", asegurando que podría haber recibido más de 50 millones de euros. Según Amador, Rocío Jurado intentó cambiar el testamento antes de morir, pero no dejó nada a sus nietos por petición de su propia hija.

De toda esta complicada y distanciamiento familia, Amador culpa a Fidel Albiac: "La ha manipulado y la ha malmetido y ella no tiene personalidad, pero a Rocío Jurado nunca le gustó Fidel", sentencia el empresario que habla de Fidel como de un hombre frío y calculador, así como el principal "beneficiador de la herencia de mi hermana".

Aunque durante muchos años fueron enemigos públicos, Amador Mohedano se ha reencontrado con el exmarido de Rocío Carrasco, Antonio David Flores. Después de 10 años han enterrado el hacha de guerra y dejado a un lado sus diferencias.