Sandra Gago está feliz y viviendo una de las mejores etapas de su vida. Acaba de terminar la carrera de periodismo y ha empezado a trabajar en una agencia de organización de eventos, actividad que puede compaginar con su carrera de modelo. Por eso, la mujer de Feliciano López fue la madrina de la inauguración de la tienda de Salsa Jeans, en plena Gran Vía madrileña.

Cuando el tiempo se lo permite, a Sandra Gago le gusta acompañar al tenista cuando tiene que competir. "A los dos nos gusta vernos disfrutar de nuestra profesión cuando no podemos estar juntos por motivos profesionales. Es cierto que le echo de menos, es normal al ser mi compañero de vida. No solemos discutir mucho, aunque es normal que de vez en cuando haya algún roce que otro, eso ocurre en todas parejas. Tanto Feli como yo somos muy pacientes y tenemos la suerte de no ser rencorosos ninguno de los dos. Ni siquiera me acuerdo la ultima que vez que discutimos".

Sandra reconoció que su marido es muy romántico y eso le gusta mucho. "Es el compañero ideal, y repito que es muy buen marido". Los dos tienen muy claro que en un futuro aumentarán la familia porque son muy niñeros. "Todavía somos muy jóvenes y nos apetece disfrutar de nuestro matrimonio, pero en un futuro por supuesto que aumentaremos la familia, pero todavía no nos hemos puesto fecha".

Al preguntarle por Alba Carrillo, su respuesta fue muy clara: "No me gusta hablar de ese tema, entiendo que me hagas la pregunta. Siempre me he mantenido al margen porque es un asunto de Feliciano; lo que siempre he hecho es defender a mi pareja en ese asunto, como es lógico", comentó. Es una gran fan de Alejandro Sanz, y ahora que ya ha terminado carrera, le gustaría entrevistar al cantante. De los compañeros de su marido habla muy bien, y tiene buena relación con todos. De Rafa Nadal, dijo que era una persona excepcional.