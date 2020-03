"El enfado de Isabel Pantoja tras las bambalinas fue increíble"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno, Paloma Barrientos y Daniel Carande para tratar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo el polémico concierto de Isabel Pantoja en Madrid, preñado de problemas técnicos que acabaron dando al traste con la experiencia de los centenares de fans allí congregados.

"Fueron problemas de sonido y de luces, las dos cosas. Habían fallado las dos mesas", explicó el periodista Carlos Pérez Gimeno, presente en el concierto del viernes. Todos coincidieron en que Isabel Pantoja estuvo estupenda y que los problemas técnicos no fueron su responsabilidad. Su cabreo, eso sí, fue in crescendo a lo largo de la noche.

Hasta el punto de que "después del concierto, fans y gente allegada a Isabel dijeron que el concierto fue low cost", dijo Daniel Carande en esRadio. El periodista desveló también que "el cabreo detrás de bambalinas fue increíble. No llegó a reñir al equipo, porque no tenían culpa, pero un momento dado el coro cantó cuando no debía y la cara que puso fue la de querer dejarlo todo", explicó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González.

La raíz de todos los problemas hay que encontrarla tres o cuatro horas antes del concierto, cuando todo se rompió. Nada impidió, sin embargo, a Isabel seguir adelante con el concierto. "Ella salió y la gente se volcó con ella", reconoció Pérez Gimeno.

Carande desveló otro secreto del look de Isabel Pantoja. "Isabel llevaba un anillo que se lo compró la semana anterior al concierto en una joyería del barrio de Salamanca, un topacio que parecía rojo con la luz".

Quedó por repasar en esRadio las ausencias notorias del concierto. Estaban el polémico Omar Montes, amigo personal de Kiko Rivera, que también estaba en el concierto, y gran enemigo de su ex Chabelita Pantoja. La excusa para no coincidir, sin embargo, era que estaba celebrando el cumpleaños de su hijo Albertito. "Una fiesta con niños del colegio en un sitio de Sevilla que ahora hay overbooking de reserva, estaba cerrado desde hace mes y medio. Lo intentaron cambiar, pero no pudieron, sobre todo por los niños del cole", explicó Barrientos.