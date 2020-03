Rocío Carrasco hace su agosto en silencio: los datos que desmienten su ruina

Rocío Carrasco sigue, muy a su pesar, de actualidad. La participación de su hija Rocío Flores en Supervivientes y toda la polvareda mediática levantada alrededor de la nefasta relación de madre e hija ha motivado que el nombre de la hija de Rocío Jurado esté hoy en boca de todos.

No obstante, a la antaño conocida como Rociíto no le va tan mal. La revista Semana ha analizado los resultados del estreno de su obra musical Qué no daría yo por ser Rocío Jurado, que la propia Rocío Carrasco ha preparado cuidadosamente durante meses junto a su marido, Fidel Albiac, responsable a su vez de la dirección de la función.

Este homenaje a La Más Grande ha contribuido a reforzar más si cabe la distancia y desconfianza en la familia, que no tiene absolutamente nada que ver con la función pergeñada por Rocío. Que, a tenor de los datos, se podría embolsar una nada despreciable cantidad por su idea: no solo tiene 24 fechas confirmadas en distintas ciudades sino que hasta ahora las ventas van bien.

El espectáculo en el que Anabel Dueñas canta temas de Rocío Jurado ha colgado el cartel de "completo" en Huelva, y en Sevilla y Palma de Mallorca (el 7 de marzo y el 4 de abril, respectivamente) ya ha vendido gran parte de las localidades. Además, dos semanas antes del estreno las entradas de esa primera representación estaban vendidas.

Pero no solo eso: los vítores y los aplausos han sido la tónica constante hasta ahora una vez finalizado el espectáculo. El precio reducido de entre 15 y 20 euros, depende del lugar y la ciudad, sin duda ayuda al éxito de la propuesto de Rocío Carrasco.

Un dato que viene sin duda a refrescar las finanzas de la hija de la cantante, que llevaría afrontando problemas económicos desde hace muchos meses. En concreto, una deuda con el Fisco de su marido Fidel que superaría los 150.000 euros y que ha motivado no pocos embargos... además del pago por parte de ella de más de un millón de euros en concepto de impuestos patrimoniales por la cuantiosa herencia de su madre, que tal y como el mismo Amador Mohedano confirmó, fue a parar en una grandísima parte a sus manos.

Mientras, el otro gran proyecto para explotar el legado de Rocío Jurado, esta vez con la colaboración de toda la familia al completo, sigue en marcha y acercándose. El museo de La Más Grande abrirá tras muchos problemas, retrasos e impedimentos (la mayoría cortesía de la propia Rocío Carrasco) abrirá las puertas a lo largo de este 2020.