La guerra entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes por la paternidad de Alejandro, que ahora mismo participa en Honduras en el reality Supervivientes, sigue coleando y tiene visos de no acabar.

Este martes el presentador debe presentarse en el juzgado por la denuncia de la presentadora venezolana por impago de la pensión, pero además esta vez es el propio joven quien ha decidido mover ficha y denunciar a quien, a todos los efectos según la Justicia, es su padre biológico.

Tal y como explicó Beatriz Cortázar en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, "lo que está provocando Pepe Navarro es otra situación. Desde hace nueve meses o diez no paga la pensión al chico. Porque dice que tiene la prueba irrefutable de que no es el padre biológico. Ivonne le denunció y hoy tiene que personarse. No sé si aparecerá o no pero quiere provocar con esto que se cuestione que tiene que pagar la pensión. Pero la ley es la ley y no es a su medida", expuso en esRadio la periodista.

Alejandro Reyes dejó un mandato a su abogada para que interpusiera una denuncia en su nombre por injurias y calumnias en caso de que no prosperase el acto de conciliación que se se celebró el pasado 10 de febrero.

Según declaraciones de la abogada recogidas por Hoy Corazón, Navarro ha iniciado "una campaña de descrédito contra su hijo y la madre de este, declarando a los medios que no es su padre cada vez que tiene ocasión".

Alejandro, ofendido por el comportamiento de su padre, desea que se cumpla la sentencia en firme del año 2012 en la que se declaró que era hijo de Pepe Navarro, cosa que el periodista sigue negando y causa el consiguiente perjuicio psicológico en el joven. Además en el escrito de la abogada se pide una indemnización de 50.000 euros por daños morales.

Sea como fuere y tal y como está la cuestión en estos momentos, "Pepe Navarro tiene que acatar lo que dice el Estado de derecho y no al revés". Y que "legalmente tiene una paternidad". El caso, mientras tanto, se sigue complicando cada vez más.