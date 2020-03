Susto por una caída de Pilar Rubio en 'El Hormiguero' en su cuarto mes de embarazo

Pilar Rubio sufrió aparatosa caída en El Hormiguero durante el comienzo del programa de este lunes. A pesar de lucir un físico envidiable y estar en plena forma gracias a sus rutinas de ejercicio, la colaboradora tuvo un traspié durante el habitual baile que hace todo el equipo al inicio del espacio.

Embarazada de su cuarto hijo y en el segundo trimestre de gestación, Pilar quiso acompañar a sus compañeros de programa en la coreografía subida en uno tacones de vértigo: "Me he resbalado, qué le voy a hacer…" dijo tras ser ayudada por sus compañeros para ponerse en pie. "Me ha cambiado el punto de equilibrio por la barriguita y no lo asumo", explicó junto a Pablo Motos.

Así ha sido la caída de Pilar Rubio en su entrada a 'El Hormiguero'. Suerte que todo ha quedado en un sus #PiedrahitaEH pic.twitter.com/0SPmc6h9iC — Alonso Gomalar (@AlonsoGomalar) March 10, 2020

A pesar del susto inicial y el sobresalto que supuso la caída entre el público, la noche continuó con normalidad y Pilar Rubio realizó su sección sin problema. Esta semana, la mujer de Sergio Ramos homenajeó a la música de los años 80 con una melena rizada y realizó un baile en el que derrochó sensualidad.