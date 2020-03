Alejandro Reyes revela la conversación de Whatsapp que mantuvo con Pepe Navarro

El conflicto que desde hace años enfrenta a Pepe Navarro e Ivonne Reyes por la paternidad de Alejandro Reyes está lejos de acabar. La entrada del joven en Supervivientes 2020 ha vuelto a traer el tema a la actualidad y este martes el presentador tuvo que personarse en el juzgado por la denuncia de la venezolana por el impago de la pensión. Tal y como explicó Beatriz Cortázar en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, "lo que está provocando Pepe Navarro es otra situación. Desde hace nueve meses o diez no paga la pensión al chico. Porque dice que tiene la prueba irrefutable de que no es el padre biológico. Ivonne le denunció y hoy tiene que personarse. No sé si aparecerá o no, pero quiere provocar con esto que se cuestione que tiene que pagar la pensión. Pero la ley es la ley, y no es a su medida".

Por su parte, Alejandro Reyes cada día se encuentra más cómodo frente a las cámaras del reality y con sus compañeros y ya ha compartido con ellos algunos de los episodios más dolorosos de su vida y otros más emotivos, como cuando conoció a Marlo, hijo de Pepe Navarro: "Estaba en una cena y de repente se me acercó y me dijo: 'soy tu hermano y me abrazó'". El propio Pepe Navarro ha contado, en alguna ocasión, que Marlo se lleva bien con Alejandro.

Menos amable se mostró cuando habla de su progenitor al que reprocha su negativa a realizarse la prueba de paternidad: "Tuvo cinco oportunidades para hacerse las pruebas y al final el juez le dijo que soy su hijo. Pero ya no lo necesito, no estuvo cuando se murió mi tío, que era como mi padre. Ya te haces mayor y asumes que no estuvo en los momentos que más lo necesitaba, ya no lo necesito".

Este martes en Supervivientes: tierra de nadie, Alejandro desveló que, en una ocasión, habló con Pepe Navarro vía Whatsapp y que este le propuso quedar: "Me dijo 'vamos a quedar y tal'. Y mi madre quedó con él. Mi madre nunca me ha dicho no puedes verlo". Desde el plató, Ivonne no quiso comentar las palabras de su hijo: "Me remueve mucho verlo en pantalla", confesó muy emocionada.