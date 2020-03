Espiaron a José Ortega Cano durante sus salidas nocturnas: "Regresaba a altas horas"

Cuando están a punto de cumplirse 14 años de la muerte de Rocío Jurado, su vida junto al torero José Ortega Cano sigue dando mucho que hablar. La entrevista de Amador Mohedano este fin de semana en Sábado Deluxe reveló nuevos detalles sobre el matrimonio que evidenciaron que su relación no era tan idílica como mostraban en público. "Pasaba días enteros fuera de casa, despistado", aseguró.

Según su relato, poco tiempo después de casarse, el torero salía por las noches y regresaba a casa a altas horas de la madrugada. Rocío, que no estaba dispuesta a tolerar el comportamiento de esposo, pidió a su hermano que contratara a algunos paparazzis para vigilarlo.

En una entrevista en julio de 2015, Amador Mohedano ya hizo referencias a las fiestas de Ortega Cano: "Me llamó para preguntarme: '¿Dónde está José?' Eran las seis de la mañana del otro día y no había llegado a casa. La cosa se arregló porque él, viendo venir el temporal, agarró un avión y apareció en Santo Domingo a los dos días".

La reacción de Ortega no tardó en llegar y mostró su descontento con Telecinco: "Estoy muy triste y muy disgustado. Se me está dando un trato últimamente en Telecinco que no lo merezco. Yo soy una persona que va por la vida bien y ahora me siento como una mala persona y un delincuente. El trato humano con Telecinco... la verdad es que estoy muy disgustado", dijo frente a las cámaras de Sálvame. También fue muy crítico con Amador Mohedano, al que acusa de remover asuntos del pasado "por dinero": "Es una persona a la que le he dado todo cuando más lo ha necesitado".

Es la segunda vez en los últimos días que José Ortega Cano habla sobre las palabras de su excuñado. El domingo en Viva la vida desmintió que su relación con Rocío no atravesase un buen momento: "Teníamos malas rachas, como todas las parejas, pero nunca una crisis profunda. La realidad es que Rocío estaba enamoradísima de mí y yo de ella al cien por cien".

Antonio Montero confirmó este lunes las declaraciones del hermano de Rocío Jurado asegurando que él fue uno de los paparazzis a los que "alguien del entorno de la cantante pidió que siguiera a Ortega en sus salidas nocturnas". Un encargo que se habría realizado un año antes del fallecimiento de la artista. Aunque no desveló el nombre de la persona que se puso en contacto con él, el periodista sí que contó que nunca tuvo confirmación por parte de la cantante, por lo que siempre tuvo dudas de que tuviese un interés real por las fotografías.