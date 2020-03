María Pombo, muy preocupada por cómo podría afectar el coronavirus a su madre

Como miles de personas en toda España, María Pombo también está preocupada por el Covid-19 y está pendiente de las novedades de un coronavirus que ya ha dejado 4.285 víctimas mortales en todo el mundo, la mayoría de ellas personas de avanzada edad y pacientes con enfermedades previas. La influencer compartió unos vídeos en sus stories de Instagram donde se animó a hablar del tema después de la insistencia de muchos de sus seguidores.

La exnovia de Álvaro Morata quiso dejar claro que no está ignorando el coronavirus, sino que ha evitado tratar el tema porque cree que "los que deben hablar de ello son los expertos sanitarios", y no ella. Aún así, María mostró su preocupación ante el virus, no por si ella se contagia, sino por la esclerosis múltiple que padece su madre desde hace años.

"Si lo coge puede ser una situación muy grave que no quiero ni pensar", explicó. Ante el riesgo que pueda correr su madre si contrae esta enfermedad, María prefiere no pensarlo e intentar mantener la tranquilidad: "Creo que hay que mantener la calma, hay que hacer caso a los profesionales e intentar no saturar a la gente con tanta información", dijo en referencia a todos los vídeos y mensajes de audio que recibe a través de WhatsApp a diario.

Pombo también pidió que no se saturen las salas de urgencias de los hospitales para dejar a los profesionales sanitarios que hagan bien su trabajo. Una opinión discreta que, sin embargo, también le valió unas cuantas críticas. "Estoy haciendo algo que no quería hacer pero me he visto un poco obligada (...) No he dicho que no nos lo tengamos que tomar en serio. Lo único que he dicho es que sigamos los pasos que nos indican los profesionales".