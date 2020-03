Nace el periodismo basura (diferente al que ya conocíamos): Belén posa ante el estercolero de Toño

Semana publica el reportaje anunciado en Es La Mañana: Belén Esteban posando en la casa que le han embargado a Toño Sanchís y que ahora es suya. Y aunque nos habían contado el estado en el que ha quedado la vivienda tras la salida del exrepresentante, las imágenes muestran un estado todavía peor al imaginado. Esto es un reportaje-basura en toda regla.

Belén posa en todas las estancias de la casa con cara de circunstancias, ataviada con un pantalón vaquero y una rebeca. Pero lo más sorprendente es que lleva sandalias sin calcetines, algo incomprensible, por insalubre: debería haberse puesto, como poco, unas botas de agua.

Las imágenes son muy claras. La lista de desperfectos triplicaría cualquier abono de fianza: boquetes en la pared, enchufes e interruptores arrancados, cables sacados de sus cajas, cajones de la cocina por el suelo, el telefonillo destartalado, la alcachofa de la ducha desmantelada o rodapiés quitados de cuajo de las paredes. La fuente del jardín hecha pedazos.

Pero lo peor no son los daños estructurales. Hay algo que supera todo, y es la suciedad. La familia que ha residido en esa casa lo ha hecho en condiciones de absoluta falta de higiene: moho renegrido en la bañera, montañas de pelusas, rincones en los que se acumula el polvo, una campana extractora que chorrea grasa, colillas por el suelo o bolas de papel aluminio. Por suerte, han evitado incluir fotos de los excrementos de perro. Además de cajas y bolsas repletas de comida caducada. Es la casa de una familia de cochinos. Con perdón. Se entienden las palabras de Belén, que deberían titular el reportaje: "Madre mía, qué asco".

La traca final la explica la colaboradora de Telecinco. Toño Sanchís, al más puro estilo ‘El Padrino’, ha dejado en la nevera la cabeza de un atún congelado y ha cortado la luz, quedando el pez en estado de descomposición cuando llegaron los fotógrafos. Belén explica que en cuanto la limpie y la reforme (va a tener tarea), la pondrá a la venta.

Lecturas añade también que Toño dejó la propiedad "in extremis", con nocturnidad, y señala que el representante es "la viva imagen de la derrota".

Belén reclama un millón de euros a Toño

En Lecturas no dedican su portada a Belén Esteban, pero sí incluyen un reportaje exclusivo sobre la próxima acción judicial de la colaboradora de Telecinco: le pide condena por lo penal por falsedad documental y denuncia que no ha saldado su deuda.

Sin embargo lo importante de este reportaje no es eso, sino las imágenes que lo ilustran: son las fotos de la casa que ha dejado Toño antes de convertirla en un estercolero: son las mismas estancias en las que posa Belén, pero limpias, con los enchufes en su sitio y los radiadores colgados de las paredes. La misma cocina, pero sin manchas y con los cajones en su sitio.

Harry y Meghan, despedida de la realeza

Hola lleva a portada una de las mejores fotos tomadas en los últimos tiempos. Aunque ya la habíamos contemplando en los medios digitales, merece la pena verla impresa. Es la imagen en la que Meghan y Harry caminan sonrientes bajo un paraguas esquivando gotas de lluvia que se difuminan.

La revista dedica su reportaje principal a la despedida de los Duques de Sussex, que estos últimos días han escenificado su particular Megxit: el abandono de las funciones propias de la realeza para dedicarse a hacer caja por cuenta propia.

Hola recoge algunas de las mejores fotos de los actos a los que han acudido los duques en las últimas horas y destaca la maleta repleta de colorido con la que Meghan ha querido despedirse, de momento, de su familia política.

Sofía Cuencun anuncia su boda en Lecturas

Sofía Suescun, rebautizada por error pero con mucho acierto por Carlos Pérez Gimeno en la Crónica Rosa de Es La Mañana de Federico como "Sofía Cuescun", vende en Hola la exclusiva de su futura boda. Antes se firmaba un paquete que solía consistir en anuncio, boda y bautizo del primer hijo. Ahora seguramente formará parte del acuerdo el divorcio.

Ella asegura que se casarán "por algún rito especial en un lugar paradisíaco, en una playa, solos… No somos de papeleos". Que quiere ser madre ya pero que se está medicando para la piel y ahora no puede. Aunque la mayoría de las preguntas tienen que ver con su vida sexual: "Dedicamos al sexo todo el tiempo que estamos en la televisión. Su cuerpo es perfecto". "No hemos pensado hacer tríos" o "Algún día hemos empezado en la cocina, nos hemos tirado a los pies de la lavadora, luego al sofá, la ducha...".

La colaboradora de Telecinco, azote habitual de Gloria Camila Ortega, aprovecha además la entrevista para arremeter contra Ana María Aldón, la mujer de Ortega Cano (y padre de Gloria Camila). La tacha de interesada y remueve, con mala baba, el accidente de tráfico que llevó al torero a la cárcel.

Por cierto, se casa con Kiko Jiménez, que en el reportaje va muy mal peinado y que salió en su día con Gloria Camila.

Alba Díaz y Javier Calle, juntos de nuevo

Mientras algunas parejas se rompen, como la formada por Marc Márquez y Lucía Rivera (a las revistas de los miércoles no les ha dado tiempo a recoger esta noticia), otras se dan una segunda oportunidad.

Vemos en Diez Minutos que tres meses después de anunciar su ruptura vía Instagram, la hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés han vuelto. Según la revista, se ven cada fin de semana en Marbella, y, aunque no se esconden, de momento evitan besarse en público.

Cóctel de noticias

Elena de Borbón, de minigira solidaria por el Caribe. Leemos en Diez Minutos que la infanta ha viajado a Puerto Rico y a Panamá como directora de proyectos de la Fundación Mapfre, dejando muy claro que su periplo nada ha tenido que ver con la monarquía. En las imágenes, la hermana de Felipe VI aparece besando a niños y recogiendo ramos solidarios.

Alessandra de Osma, embarazada. Leemos en Hola que la esposa de Christian de Hannover espera su primer hijo para este verano.

Cruz Sánchez, carne de prensa rosa. La esposa de Pedro J. Ramírez disfruta posando. Lo vemos en las páginas de Diez Minutos, en las que explica ante los periodistas congregados a su alrededor que está preparando una fiesta para su marido para celebrar su 40 aniversario como director. Así, en genérico.

Isabel Preysler, espectacular ya sea de boda o de entierro. Isabel Preysler ocupa varias páginas de Hola, acudiendo a dos eventos totalmente opuestos. E impecablemente vestidas en ambos: ya sea en el funeral de Plácido Arango o acudiendo a la boda de un sobrino, la madre de Tamara luce varios modelos que dejan con la boca abierta.

Maribel Nadal se apoya en su cuñada, Xisca, para superar su ruptura. La semana pasada a Hola se le coló en el sumario una noticia que luego no aparecía en la revista: contaban que Maribel, la hermana de Rafa Nadal, lo había dejado con su novio. Este miércoles vemos a la joven posando junto a su cuñada. Según la publicación, está viajando con los suyos para reponerse.