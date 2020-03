La maldad absoluta de Sofía Suescun y Kiko Jiménez: apuntan a una conspiración de Gloria Camila contra Ana María Aldón

"Rocío y Gloria creen que Ana María Aldón es una interesada". Sofía Suescun se inmiscuye de nuevo en asuntos ajenos con unas incendiarias declaraciones en las que compromete a su enemiga declarada, Gloria Camila Ortega, y a la mujer de su padre el torero Ortega Cano, ahora concursando en Supervivientes.

Lo hace anunciando su matrimonio con Kiko Jiménez, ex de la propia Gloria Camila, una vez se ha sofocado la crisis por la amistad de Kiko con Estela Grande, que a punto ha estado de generar problemas (como lo ha hecho con la propia Estela, que ahora se dispone a separarse de su marido, Diego Matamoros).

Posando con un montón de perritos frente a una chimenea, Sofía Suescun dice al unísono con su pareja que "el sexo es cada vez mejor". Él, en concreto, dice que ella ha "abierto su mente" y le ha descubierto "un nuevo mundo" en lo sexual. Sin nombrarla, es una referencia velada pero evidente a Gloria Camila, anterior pareja de Kiko, a quien él califica de "celosa".

La portada de Sofía y Kiko, que se casan | Lecturas

"Dedicamos al sexo todo el tiempo que no estamos en televisión. Su cuerpo es perfecto y tiene una potencia que me vuelve loca", dice Sofía. Él, más explícito, asegura que "cada zona de Sofía huele a una cosa, me encanta olerla por la axila, la barriguita… Me gusta el olor de sus piernas".

Sobre la participación de Rocío Flores en Supervivientes, Suescun la califica como un "fraude de estrella". Recuerda el enfrentamiento con su madre Rocío Carrasco, pero le recrimina que no lo cuente "en vez de roncar en la isla".

A favor de Ana María

Kiko se manifiesta "extrañado" por la actuación de Gloria Camila como defensora de Ana María en Supervivientes cuando ella misma reconoce que no se llevó muy bien con ella al principio de la relación con su padre, una opinión que comparte con su amiga y sobrina Rocío Flores, ahora enfrentada personalmente a Ana María en el concurso desarrollado en Honduras. Le extraña que la hija de Ana María, que tiene "25 años y es monísima", no ejerza esa misma función de una manera más sincera.

Hasta el punto de que "irse a vivir conmigo para ella fue una vía de escape" de la situación en su casa, desvela sobre su ex Gloria Camila. Sobre Ana María, que se quedó embarazada de Ortega a los pocos meses, asegura que "cayó sobre Gloria Camila la sospecha de que podía ser por interés".

Kiko considera a la esposa de Ortega, sin embargo, como una persona íntegra: "He llegado a tener a Ana María a mi lado llorando contándome lo mal que lo pasó cuando conoció a Ortega Cano, cuando él tuvo el accidente, y después entró en prisión". Dice Kiko que él siempre lidió entre las dos, Ana María y Gloria Camila.

La conspiración de Gloria y Rocío

Recuerda cuando la joven no quiso desfilar con un vestido de Ana María porque "no se llevaba bien con ella", hace ahora algo más de un año, provocando el enfado de su padre, y cuando Gloria acusaba a Ana María de no pagar "nada" una vez entró a vivir con su padre. "Gloria piensa que es una mujer que ha salido de una frutería para vivir en una finca".

En definitiva, tanto Rocío Flores como Gloria Camila (paradójicamente, la defensora de Ana María Aldón) opinan que la mujer del torero es "una interesada y que no pertenece a la familia. No la soportan. He llegado a pensar que Gloria y Rocío han podido pactar para intentar dinamitar su relación con Ortega Cano, y que Ana María desaparezca de la familia", dice sobre el concurso de Rocío y una posible conspiración de ambas jóvenes.