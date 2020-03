Las cosas se complican para la actriz Amber Heard, que ve cómo Kate James, su asistente durante tres años, denuncia su conducta y defiende sin paliativos a Johnny Depp en el largo enfrentamiento legal de ambos por abusos y agresiones. Aunque James reconoce no haber presenciado nunca las agresiones, sí subraya en su declaración para el juicio que enfrenta a ambos que su etapa laboral con Heard la ha "marcado de por vida".

Hace unas semanas el caso dio un brusco giro con la difusión de unos audios muy comprometedores para la actriz en los que confesaba haber pegado a Johnny Depp, al contrario de lo que ella alegaba.

El Daily Mail publicó material de 2015 en el que se demostraba que Heard lanzó objetos contra Johnny Depp y además reconocía usar reiteradamente la fuerza física contra su entonces marido. En una ocasión y durante un rodaje en Australia, una botella de vodka rota casi provocó que Depp perdiera un dedo, requiriendo de reconstrucción quirúrgica. Además, llegó a apagar un cigarrillo en la cara del actor mientras estaba en el suelo.

Según James, que trabajó para la actriz entre 2012 y 2015, vivió una autentica "pesadilla" mientras estuvo trabajando como asistente personal de Amber Heard. Las agresiones verbales eran constantes y el acoso psicológico su modus operandi. "Ejercía violencia verbal y psicológica sobre mí repetidamente y a menudo me gritaba fuera de sí por las cosas más pequeñas. Kate James asegura que "la rabia la cegaba y nadie podía razonar ella. Incluso, si intentaba ofrecerle una explicación, ni era capaz de oírme de lo enfadada que estaba".

La trabajadora recuerda casos muy concretos en los que Amber Heard mostró su mal carácter. "Recuerdo una ocasión en la que perdió una conexión con un vuelo el día de Navidad en 2012. Mi tía había venido de visita desde Australia. Aún así, estuvo gritándome durante horas, literalmente, como si yo hubiera hecho que nevara o causado los problemas con su vuelo".

Heard, a la que acusa también de consumir drogas sin ningún control, se cuidaba muy bien, según su empleada, de borrar sus huellas en la red. "Cuando se tomaba un surtido de droga eran desesperantes sus mensajes faltándome al respeto. Luego descubrí que borraba toda evidencia de esos abusos de su cuenta de ICloud".

Sobre el caso que enfrenta a Heard con el actor de Piratas del Caribe, James se posiciona claramente. "Amber ya estaba saliendo con Johnny cuando comencé a trabajar con ella. Inicialmente no me dijo con quién salía y solía hablar despectivamente de él. Solía decir que estaba saliendo con un viejo. Luego me dijo que era Johnny Depp, y lo conocí poco después. Mi primera impresión fue lo suave y pacífico que era, un poco tímido. Fue muy agradable y educado".

La asistente apunta incluso a un comportamiento celoso. "Amber odiaba que hablara con Johnny, incluso si era solo una charla educada, me miraba mal si me encontraba conversando con él. Era muy controladora y paranoica".