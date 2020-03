Ana de Armas encuentra el amor en Hollywood

Ben Affleck esta curtindo uns dias de descanso ao lado da namorada Ana de Armas, ela que vai estrelar o filme do Netflix "Sérgio" ao lado de Wagner Moura e também vai ser a nova bondgirl no filme 007 Sem Tempo Para Morrer. O casal foi fotografado passeando em uma praia na Costa Rica #anadearmas #benaffleck

