El nerviosismo de Irene Meritxell tras la petición de cárcel para Imanol Arias

La noticia de la solicitud de pena de condena de Imanol Arias de 27 años de prisión ha caído como un jarro dentro del seno familiar. Hacía tiempo que no veíamos a su mujer Irene Meritxell, y está muy afectada: "No voy a decir nada. Me seguís, ¿para qué?".

La fotógrafa quiere evitar a los medios y cualquier pregunta en referencia a la petición por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de penas de hasta 32 años a Imanol y la compañera profesional Ana Duato.

Irene e Imanol | Europa Press

Menos conciliadora que en otras ocasiones que ha atendido a los medios, Irene Meritxell ha pedido respeto por la delicada situación que están viviendo: "¿Y pretendes que te conteste? Como comprenderás, no, lo siento, pero es que es absurdo. Voy a trabajar".

Meritxell ha sacado su lado menos agradable con la prensa al ser grabada y preguntada por la condena del actor protagonista de Cuéntame: "Entiendo que esta piececita os sirve para ganaros hoy el sueldo, pero es que es absurdo".