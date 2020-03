La información que podría destrozar a Rocío Flores cuando vuelva a España

El paso de Rocío Flores por Supervivientes 2020 sigue dando mucho que hablar tanto dentro del concurso como en el exterior. Si en la gala del martes vimos a la hija de Antonio David Flores terminar su amistad con Fani y protagonizar una monumental bronca entre ellas, fuera del concurso las cosas no están mucho más tranquilas. Y es que este fin de semana se hizo pública una supuesta infidelidad por parte de Manuel Bedmar, su novio.

Aunque el joven quiere mantenerse alejado de los platós de televisión y la vida pública, sí ha querido aclarar el tema por boca de Antonio David Flores, que siempre se ha mostrado de su lado: "Manuel estuvo en casa y vimos la gala juntos. Vino muy preocupado por el tema que se estaba comentando en La habitación del pánico y le pregunté si era verdad o no".

Según el el programa de Cuatro, Manuel habría contactado con una chica a través de las redes sociales: "Me pidió el Instagram, le di mi Instagram, y nos empezamos a hablar por ahí, y todo muy bien, yo sabía que tenía novia pero no sabía quién era su novia", aseguró en el programa la joven. "Empezamos a hablar, todo superbién, me hablaba todos los días, hacíamos incluso videollamadas, muy bien. Llegamos a quedar dos veces. Hubo besos, pero nada más, solo besos".

"Es un chaval muy sincero y me dijo que, al principio de la relación, había tenido discusiones, subidas y bajadas en la relación, pero esto que están contando no es verdad", dijo el colaborador de Sálvame. "Quieren que vaya a un plató, pero él no quiere formar parte de esto. Me dijo: 'Me sienta mal que ellos estén provocando la situación para que yo tenga que defenderme en un plató'".

Por el momento Antonio David sigue apoyando al novio de su hija y asegura que Manuel no le da verosimilitud a las cosas que se están diciendo, aunque tiene "muy claro" que las informaciones no van a hacer gracia a Rocío: "Cuando regrese Rocío y vea esto no le va a gustar".