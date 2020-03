Toño Sanchís apuró la mudanza porque tenía "un sorprendente as en la manga"

Belén Esteban mostró este miércoles el estado en el que ha quedado la casa donde hasta ahora había vivido Toño Sanchís y su familia y de la que ahora ella es propietaria. Una vivienda que el exrepresentante habría dejado llena de basura, suciedad, excrementos e incluso una cabeza de atún en descomposición dentro de un frigorífico.

Durante el programa Sálvame analizaron las fotografías de la colaboradora en su nueva propiedad y María Patiño aporto nuevos datos sobre los últimos movimientos que habría realizado Toño para evitar el desahucio. Una de las cosas que mas llamó la atención fue que el exrepresentante de Belén hizo la mudanza tan solo 24 horas antes de tener que abandonar el domicilio en el que vivía junto a Lorena y sus hijos. Según la periodista, esto atiende a una razón: "Toño tenía un as en la manga que no le salió bien".

"Te puedo garantizar que Toño pensaba que esa mañana no se iba porque la ley lo amparaba, ya lo contará la propia Belén. Por eso la mudanza se hizo 24 horas antes. Estoy hablando de documentación oficial. Él tenía un as en la manga absolutamente sorprendente y él pensaba que esa mañana del 5 de marzo la ley podía ampararle a él", explicó Patiño. Sin entrar en mas detalles, aseguró que será la propia Belén la que cuente en los próximos días "en qué consistía ese as en el que tanto confiaba Toño".

Tras realizar la mudanza el día 4 de marzo, la última vez que se vio a Toño salir del chalé fue el día 5, el mismo día en el que Belén Esteban pudo hacer uso de su vivienda. Aunque ese día la de Paracuellos no acudió a la casa, sí lo hicieron sus gestores y abogados. Y dos días más tarde, cuando ya "se sentía preparada" acudió con su marido Miguel a visitar la vivienda. Ahora, tal y como asegura la revista Lecturas, Belén está centrada en recuperar todavía más dinero, ya que tiene documentos que acreditan que Toño le debe un millón de euros más. Además ha empezado un proceso penal contra su examigo y su mujer Lorena.