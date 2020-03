A Estela Grande le cae una bomba en directo: se derrumba tras lo que ha hecho Diego Matamoros

Estela Grande se ha derrumbado en directo en Mujeres y Hombres y Viceversa. Tras poner fin a su matrimonio con Diego Matamoros, la modelo trata de recuperar su vida y gestionar su enfrentamiento con su todavía suegro Kiko Matamoros, sobre cuya nefasta relación habló hace pocos días en la prensa rosa.

No obstante, Estela Grande no ha podido más y se ha derrumbado en directo tras enterarse de una información en el plató del programa, revelando que aún tenía esperanzas en una "segunda parte" con Diego Matamoros, su todavía marido.

La responsable ha sido Violeta Magriñán, que ha soltado la bomba de que Diego Matamoros habría tenido un lío con una de las tronistas, Nerea, en una discoteca madrileña. La joven negó la mayor, pero reveló que sí que habló con él esa noche, pero fue una amiga suya quien se quedó con el hijo del colaborador de Sálvame. "Cogí un taxi y me fui a mi casita. Él se quedó con mis amigas y se lió con una amiga mía".

Estela Grande "está muy jodida"

Estela, devastada, declaró muy confundida que "no sé si es verdad o es mentira, pero claro, yo con este tema en general estoy mal. Estoy muy jodida. Estoy como una leona". Y es que Estela, pese a sus palabras anteriores, todavía esperaba una segunda oportunidad. "Pensaba que sí, que se pudieran calmar las cosas y llegar a un entendimiento en el futuro".

Estela no sabía si quería saber o no saber más. "No puedo ponerme a pedir explicaciones, pero sí, quiero saberlo, la verdad". Y evidenció su dolor ante Toñi Moreno, presentadora de MyHyV: "Me duele esta situación. Me duele porque pensé que podíamos acabar de otra forma. ahora mismo estoy muy caliente y muy enfadada con todo lo que ha pasado estas semanas. Y ahora enterarme de esto aquí…". Y es que, según parece, había intención de retomar algo, posibilidad que queda absolutamente abortada.

"Estoy harta de todo, de callarme, de no entrar en polémica. Lo único que quiero es estar tranquila, que me dejen de polémicas", zanjó Estela Grande en el plató.